Foto: Reprodução / Instagram / @oliviarodrigo Olivia Rodrigo lança 'GUTS' em vinil prateado





A estrela pop Olivia Rodrigo está relançando o álbum de sucesso GUTS em uma edição especial em vinil prateado que já está em pré-venda no Brasil pela Universal Music , via Geffen Records. Este trabalho destacou os sucessos bad idea right? e vampire .

GUTS Marbled Silver está disponível no Brasil pela Umusic Store pelo valor de R$ 269,90 .







Produzido pelo colaborador frequente de Olivia, Daniel Nigro , e parcialmente criado nos legendários Electric Lady Studios , em Nova York , GUTS é um grande avanço, tanto na honestidade sem freios das composições, quanto na originalidade ousada do som.

O álbum já foi aclamado por alguns dos principais veículos da mídia, como o jornal The New York Times , que publicou que “Olivia Rodrigo, a nova esperança mais brilhante do pop, pode ser uma estrela do rock”.

Com a estreia de vampire em junho, a jovem artista de 20 anos ofereceu uma poderosa introdução à sua arte recém expandida — imediatamente recebida com inúmeros elogios. O site The Atlantic observou que a canção épica conduzida por piano “leva seu apelo de pop confessional a um extremo escaldante” . Já o Los Angeles Times o considerou uma “façanha de introspecção ampliada para dimensões de ópera-rock. É trágico; é exultante; é muito, muito promissor”.

Foto: Universal Music / Geffen Records Olivia Rodrigo lança 'GUTS' em vinil prateado





Maior estreia de todos os tempos em várias plataformas, vampire entrou direto em primeiro lugar na Billboard Hot 100 , estabeleceu o recorde do Spotify para a maior estreia de uma música solo em 2023 e, por fim, alcançou o primeiro lugar na Top 40 Radio .

Mais recentemente, a faixa alcançou o 1º lugar no UK Official Singles Chart — um feito que transformou Olivia Rodrigo na artista feminina com mais singles em primeiro lugar no Reino Unido nesta década .

Confira o conteúdo de GUTS em vinil prateado :

1. all-american bitch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back!

9. love is embarrassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream