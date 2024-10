Foto: Divulgação / Deezer Matuê cresce 530% no streaming. Confira o TOP 10 do artista





Neste mês de setembro, o trapper Matuê lançou seu novo álbum, 333 , pela gravadora 30PRAUM . O disco - que destaca ao público uma nova fase de sua carreira, compilando o trap com outros estilos musicais - rapidamente se tornou um dos lançamentos nacionais mais comentados de 2024, consolidando o ano como um marco para o artista.



O álbum 333 , inclusive, se tornou o mais reproduzido no país no dia do lançamento , ultrapassando o recorde anteriormente mantido por Escândalo Íntimo , de Luísa Sonza , e The Tortured Poets Department , de Taylor Swift .





Só na Deezer , o artista teve um crescimento de 530% em streams entre os dias 9 e 10 de setembro .

Esses dados foram analisados pela plataforma dentro do perído de 24 de setembro de 2023 a 24 de setembro de 2024 . As cidades com maior pico de streams sob o consumo da obra de Matuê são: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife .

O público que mais consome as músicas de Matuê na Deezer é o masculino , com 84% e o feminino , 12%.

A faixa etária que mais escuta Matuê na plataforma é a de 18 a 25 anos , com 49,61% , seguida pela de 26 a 35 anos , com 37,03% e 36 a 45 anos com 7,62% .

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Matuê na Deeze r:

1. Crack Com Mussilon

2. Isso é Sério

3. Imagina esse Cenário

4. 4tal

5. 1993

6. O Som

7. 333

8. Maria

9. Castlevania

10. 04AM