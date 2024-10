Foto: EMI Public Domain, via Wikimedia Commons Beatles: faixas de 1965 são compiladas em vinil





Uma nova compilação com faixas dos Beatles lançadas originalmente em 1965 foram compiladas na nova coletânea Beatles '65, já disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 399,90 .



Usando o master mono original de 1964 , novas lacas de Beatles '65 foram cortadas totalmente analógicas por Kevin Reeves no East Iris Studios de Nashville (EUA).





Ao se referir constantemente à primeira prensagem original, o álbum é fiel ao lançamento original , ao mesmo tempo em que permite que mais informações musicais sejam ouvidas do que era possível antes.

Apresentando obras de arte fielmente replicadas e uma nova inserção de quatro painéis com ensaio do historiador americano Bruce Spizer , especializado nos Beatles, este produto é resultado de uma prensagem audiófila de 180 gramas .

Confira o conteúdo completo de 'Beatles '65'

Lado 1

No Reply

I’m A Loser

Baby’s In Black

Rock And Roll Music

I’ll Follow The Sun

Mr. Moonlight

Lado 2

Honey Don’t

I’ll Be Back

She’s A Woman

I Feel Fine

Everybody’s Trying To Be My Baby