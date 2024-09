Foto:Netflix Riot sela acordo com a Virgin para trilha sonora da série 'Arcane'





A série Arcane , que entra em sua segunda temporada na Netflix , terá sua trilha sonora original depois que a empresa Riot Games selou um acordo com a gravadora Virgin Music , de propriedade da Universal Music Group .

A Riot Games foi a criadora de League Of Legends , o popular jogo online de sucesso na indústria no qual o Arcane é baseada. O anúncio da nova trilha sonora foi anunciado na semana passada. Já a segunda temporada da série está prevista para entrar no catálogo da Netflix em novembro de 2024.





A Virgin Music distribuirá a trilha sonora de Arcane no mercado global, com excessão da China , onde a distribuição ficará a cargo da Tencent , acionista da Universal Music e controladora da Riot Games .

Na trilha sonora da primeira temporada de Arcane , o megahit Enemy da banda Imagine Dragons , se tornou um grande sucesso mundial, emplacando o topo de importantes charts da Billboard nos EUA como o Pop Airplay e o Rock Airplay .

Enemy, lançada pela Universal Music , via Interscope Records , permaneceu por 54 semanas na parada Alternative Airplay da Billboard , além de se tornar um hit TOP 10 em dezenas de mercados globais. Ao todo, o single foi ouvido nas plataformas digitais mais de 3 bilhões de vezes .

Em números, a primeira trilha sonora de Arcane contabilizou mais de 5,6 bilhões de streams desde seu lançamento em novembro de 2021, alcançando a quinta posição na parada de álbuns de trilhas sonoras dos EUA. No Spotify , o álbum conta com 12,3 milhões de ouvintes mensais.

Tudo isso é resultado do sucesso de Arcane na Netflix : a série alcançou o TOP da plataforma em 87 países , foi indicada a cinco prêmios Emmy .

Maria Egan, executiva da Riot Games , celebrou o novo acordo com a Virgin : “Cada música é uma verdadeira colaboração entre os criadores do programa, nossa equipe musical interna e alguns dos maiores artistas do mundo – muitos dos quais jogam nossos jogos e amam a propriedade intelectual de League of Legends" , disse.

E concluiu: “Depois do sucesso recorde da música da primeira temporada, estamos ainda mais ambiciosos para a OST da segunda temporada e precisávamos de uma equipe global por trás de nós. Jacqueline Saturn e todos do Virgin Music Group são os melhores da categoria. Estamos entusiasmados com a parceria neste projeto inovador.”