Foto: Divulgacao Após show em São Paulo, The Weeknd cresce mais de 80% na Deezer IG





Um dos maiores artistas pop da atualidade, The Weeknd subiu ao palco do Morumbi recentemente para um show único de divulgação do seu novo álbum, Hurry Up Tomorrow .

O evento contou com a apresentação de músicas em primeira mão que serão lançadas neste novo trabalho, ainda sem data oficial de lançamento, mas que promete ser o marco de uma nova fase.





Na última segunda-feira (9) o artista ainda anunciou que o primeiro single do novo projeto será lançado na sexta-feira (13), na Deezer . Desde a apresentação do último sábado, The Weeknd cresceu 82% em streams na plataforma .

As cidades com o maior pico de streams sobre a obra de The Weeknd são: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília . Além disso, o público que mais escuta o artista no Brasil é o masculino , com 63% enquanto que o feminino é de 37%.

A faixa etária que mais acompanha The Weeknd na Deezer é de 26 a 35 anos representados por 38,41% dos assinantes da plataforma, seguida pelos ouvintes de 18 a 25 anos com 33,45% .

A Deezer revelou as 10 músicas mais ouvidas do artista na plataforma , confira abaixo:

1. Blinding Lights

2. One Of The Girls

3. Save Your Tears (Remix)

4. Starboy

5. The Hills

6. Save Your Tears

7. I Feel It Coming

8. Creepin'

9. Call Out My Name

10. Moth To A Flame