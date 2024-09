Foto: Divulgacao Pink Floyd: gravadora quer comprar direitos do grupo por R$ 2,78 bilhões





Uma das maiores bandas da história do rock, o Pink Floyd pode ter seu catálogo adquirido pela Sony Music Entertainment .

De acordo com informações do Financial Times , o espólio de gravação do grupo que fez história no rock progressivo pode ser vendido à major por um valor de US$ 500 milhões (algo em torno de R$ 2,78 bilhões no câmbio atual).





O catálogo musical do Pink Floyd é um dos mais rentáveis da indústria musical global, tanto que o desejo de sua aquisição já foi manifestado por outras importantes empresas do setor como a Warner Music, BMG e Hipgnosis .

As negociações não tiveram um desfecho esperado por divergências entre os membros da formação original do Pink Floyd , o que travou as negociações.

Ainda de acordo com o Financial Times , a Sony Music alcançou algum processo na negociação da discografia do Pink Floyd em 2024 embora, segundo o jornal, "não haja garantia de um acordo desta vez, dado os problemas anteriores".

Dentro do catálogo do Pink Floyd estão clássicos atemporais como Wish You Were Here, Another Brick In The Wall e Money .

A aquisição mais recente que a Sony Music celebrou foi o catálogo do lendário roqueiro Bruce Springsteen , que custou US$ 500 milhões , mas que também contou com o aporte da empresa de investimentos Eldridge Industries e Apollo - um grupo de private equity .