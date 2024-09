Foto: Divulgacao Rock In Rio: saiba quais são os 25 artistas que mais geraram interesse na internet





A edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio chegou ao fim no último domingo (22), oferecendo ao público sete dias de experiência com mais de 750 atrações .

Uma abrangente análise de visualizações na internet realizada pela empresa Taboola , identificou quais artistas e personalidades mais chamaram a atenção do público.





O resultado trouxe uma surpresa: celebridades e influencers que frequentaram o evento geraram mais interesse do que muitas das principais atrações musicais .

Entre os destaques está a atriz Bruna Marquezine , que dominou as visualizações de páginas relacionadas ao Rock in Rio , com 2,8 milhões . A razão para tanto interesse? A atriz tornou público seu relacionamento com o influencer João Guilherme , que, por sua vez, acumulou 1,5 milhão de visualizações .

Outro casal que movimentou as notícias foi o rapper Xamã, que além de sua apresentação no Palco Sunset no dia 21, atraiu atenção ao ser visto de mãos dadas com a atriz Sophie Charlotte , seu par na novela Renascer e também na vida real. Xamã acumulou 2,5 milhões de pageviews , enquanto Sophie registrou 2 milhões .

Quando se trata das atrações musicais, a cantora sertaneja Ana Castela se destacou, liderando com 1,2 milhão de visualizações de página , empatada com a dupla Chitãozinho & Xororó . Entre os nomes internacionais, Katy Perry conquistou 808 mil visualizações , seguida de Will Smith , com 649 mil .

Confira a lista:

1. Bruna Marquezine: 2,8 milhões de visualizações

2. Xamã: 2,5 milhões de visualizações

3. Sophie Charlotte: 2 milhões de visualizações

4. João Guilherme: 1,5 milhão de visualizações

5. Ana Castela: 1,2 milhão de visualizações

6. Chitãozinho & Xororó: 1,2 milhão de visualizações

7. Katy Perry: 808 mil visualizações

8. Will Smith: 649 mil visualizações

9. Ivete Sangalo: 580 mil visualizações

10. Ludmilla: 519 mil visualizações

11. Travis Scott: 461 mil visualizações

12. Imagine Dragons: 380 mil visualizações

13. Ed Sheeran: 279 mil visualizações

14. Ney Matogrosso: 262 mil visualizações

15. OneRepublic: 259 mil visualizações

16. Lulu Santos: 253 mil visualizações

17. Daniela Mercury: 229 mil visualizações

18. Mariah Carey: 219 mil visualizações

19. Gloria Groove: 166 mil visualizações

20. Duda Beat: 84 mil visualizações

21. Avenged Sevenfold: 61 mil visualizações

22. Deep Purple: 38 mil visualizações

23. Zara Larsson: 37 mil visualizações

24. Evanescence: 34 mil visualizações

25. Shawn Mendes: 32 mil visualizações