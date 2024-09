Foto: Sony Music / Epic Records Michael Jackson: os 10 sucessos mais ouvidos no streaming





Um dos maiores artistas do século XX, imortalizado como o Rei do Pop , o cantor Michael Jackson (1958-2009) tem sua obra revisitada pela plataforma de streaming Deezer , que selecionou os 10 clássicos mais ouvidos do artista pelos usuários da plataforma.

Nascido em 1958, ele foi um artista que deixou marcas profundas na música, dança e cultura pop mundial. Iniciando sua carreira ainda criança, como parte do grupo The Jackson 5 , Michael rapidamente se destacou por sua voz poderosa e notável presença de palco.





Nos anos 1980, sua carreira solo alcançou um novo rumo, com álbuns como Thriller (1982) - o disco mais vendido de todos os tempos - e Bad (1987),

que quebraram recordes de vendas e o transformaram em um ícone global.

As músicas de Michael Jackson continuam a ressoar com fãs de todas as idades, inclusive tendo picos de streams a cada ano, Thriller , por exemplo, teve um aumento de 275% em 30 de outubro de 2023 , impulsionado pelo anúncio do documentário comemorativo de 40 anos do álbum.

Enquanto isso, Billie Jean teve um crescimento de 78% em 1º de janeiro de 2024 , em comparação ao mesmo dia do ano anterior.

Confira as 10 faixas mais ouvidas de Michael Jackson na Deeze r:

1. Billie Jean (Single Version)

2. Beat It (Single Version)

3. Thriller

4. Smooth Criminal (Remastered Radio Edit)

5. Don't Stop 'Til You Get Enough

6. Love Never Felt So Good

7. You Are Not Alone

8. Bad (2012 Remaster)

9. They Don't Care About Us (Remastered Version)

10. Chicago