Foto: Universal Music Ayrton Senna será celebrado em novo álbum do Tomorrowland Brasil





No dia 10 de outubro , o festival Tomorrowland Brasil será palco do Senna Driven - Album Showcase , uma das atrações principais do The Gathering , a festa de abertura do festival exclusiva para o público do camping, DreamVille , e Global Journey .

O Senna Driven é um álbum colaborativo de música eletrônica, inspirado pelos valores do lendário piloto Ayrton Senna (1960-1994), com o objetivo de conectar fãs ao redor do mundo por meio de uma trilha sonora inovadora.





Alguns dos principais DJ's globais, como Bruno Martini, Cat Dealers, Chemical Surf, Dubdogz, Jessica Brankka e Sevenn , se apresentarão ao vivo no showcase , tocando faixas inéditas que compõem o álbum.

Um showcase é uma apresentação curta e impactante, em que artistas têm a oportunidade de mostrar seu trabalho a um público especializado, composto por profissionais da indústria musical, jornalistas, formadores de opinião e público selecionado . Diferente de um show convencional, o foco está na qualidade da performance e na conexão direta com o público presente.



O projeto, fruto de uma parceria estratégica entre Universal Music, Senna e Bulldozer Network, terá seu lançamento global oficial em 1º de novembro , durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 .

Antes disso, o Senna Driven já está conquistando o público internacional , com apresentações antecipadas de faixas nos sets de Armin Van Buuren , na Fanzone do GP da Holanda e Meduza no grid de largada da etapa de Monza .

No Brasil , algumas faixas foram apresentadas ao público pela primeira vez durante o Rock in Rio 2024 , entre os dias 13 e 22 de setembro , no palco eletrônico New Dance Order .

Por trás desse ambicioso projeto está a Bulldozer Network , uma empresa pioneira no setor de entretenimento e inovação, liderada por Edo van Duijn , director of talent & co-founder e Claudio Mattos , head of business development & partnerships, idealizador do projeto Senna Drive n.

A Bulldozer Network , fundada em 2002, é conhecida por integrar gestão de talentos, serviços musicais, eventos, parcerias de marcas e tecnologia, operando com um modelo de negócios disruptivo. A empresa se destaca por conectar artistas e marcas com um público global, oferecendo soluções criativas que transcendem os formatos tradicionais da indústria musical.

Dentre as realizações pioneiras e inovadoras da empresa, estão a co-produção de festivais como Skolbeats, Nokia Trends, Electric Zoo São Paulo e, mais recentemente, o Tomorrowland Brasil .

“A conexão emocional e a união entre as pessoas trazidas pela música eletrônica se conectam com a experiência de acompanhar Ayrton Senna em vida. E não há momento mais único e oportuno de manter essa herança viva e conectar duas grandes referências do que o Tomorrowland. O maior festival de música eletrônica do mundo junto do maior piloto da história” , pontuou Claudio Mattos , idealizador do projeto Senna Driven .

Edo van Duijn , da Bulldoze r, ressalta que o projeto Senna Driven exemplifica a missão da empresa de unir valores culturais profundos à inovação da música eletrônica em escala global: "A paixão da Bulldozer por música e cultura e o compromisso em criar conexões autênticas entre marcas e público são o que diferencia a empresa no cenário internacional de entretenimento" , afirma.

Com a crescente demanda por autenticidade e conexões significativas, o Senna Driven se posiciona como um projeto inovador que explora novas possibilidades de parceria. A trilha sonora não apenas celebra o legado de Ayrton Senna , mas também reflete valores de colaboração e superação, fundamentais na vida do piloto.

“O Senna Driven nos permite estabelecer conexões com novos públicos por meio da música, uma linguagem universal capaz de traduzir os valores do Ayrton e uma mensagem muito forte que ecoa em todos os projetos da marca: de sempre buscarmos nossa melhor versão” , comenta Ana Simões , CMO da Senna Brands , empresa criada pela família Senna para perpetuar o legado do piloto.

O lançamento global das faixas do Senna Driven durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 , seguido pelo showcase no Tomorrowland Brasil reforça o vínculo entre música, inovação e negócios.