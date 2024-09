Foto: Divulgacao Chappell Roan sobe a indústria musical "prospera com doenças mentais e esgotamento"





Chappell Roan , um dos grandes nomes do pop mundial na atualidade, não poupou críticas á indústria musical .

Para ela, essa mesma indústria "prospera com doenças mentais, esgotamento, excesso de trabalho, sem dormir".





Roan , que ganhou seu primeiro prêmio no MTV Video Music Awards , diz que não tem certeza se deseja passar por tudo isso em uma indústria que, segundo ela, prospera com o "esgotamento". A jovem artista de 26 anos concedeu uma entrevista ao The Face e deu seu ponto de vista sobre a indústria onde opera.

“Esta indústria e arte prosperam com doenças mentais, esgotamento, excesso de trabalho e falta de sono”, iniciou Chappell Roan . “A ambição é: como não me odeio, meu trabalho, minha vida e faço isso? Porque agora não está funcionando.“Estou apenas lutando para tentar me sentir saudável", disparou.

Chappell Roan cogitou até abandonar completamente a música ou fazer uma pausa: "Meu cérebro está tipo, pare agora mesmo, tire folga no próximo ano".

Lembrando o inicio de sua carreira e do apoio que recebeu de grandes nomes do pop como Lady Gaga e Charli XCX , Roan admitiu que não tinha ideia do tamanho que era conquistar a fama.

"Eu estava tipo, ‘Hmmm, isso não é tão grande. Todo mundo é tão dramático! Eles (me) apoiaram imediatamente, imediatamente. Imediatamente. Tem sido incrível, porque estou muito assustada e confusa", revelou a cantora.

