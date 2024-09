Foto: Reprodução / Warner Music Destaque | Coluna Marcelo de Assis | A novidade que a Apple Music anunciou para seu aplicativo em 2024





Acompanhando o grande sucesso do K-pop no mercado global de música, a filial da Warner Music na Coreia do Sul não perdeu tempo e acaba de lançar um novo selo chamado Mplify que terá como missão lançar novas músicas e álbuns de "artistas coreanos com conexões internacionais".

Para iniciar esse trabalho de exponenciar artistas do K-pop para o mundo, a Warner Music Korea acaba de contratar a cantora Olivia Marsh , uma musicista coreano-australiana que lançará um novo single em outubro de 2024 .





“Esta plataforma visa conectar artistas com fãs em todo o mundo, aproveitando a extensa rede e recursos da Warner Music. Nosso compromisso é apoiar talentos excepcionais, fornecendo as ferramentas de que precisam para alcançar o sucesso”, explicou Samuel Ku , executivo da Mplify , além de compositor e produtor, que estará a frente da nova label.

A nova empresa ligada à Warner Music mostra uma movimentação natural do conglomerado de música, um dos três maiores do mundo, no que se diz respeito aos resultados positivos que o K-pop têm mostrado ao longo dos últimos anos e como isso pode ser uma oportunidade para a major.

Para que tenhamos uma ideia do potencial do k-pop, por exemplo, no Brasil , foi identificado que este subgênero do pop conseguiu movimentar mais de R$ 3 milhões com varejo online em 2024. Só a quantidade de produtos vendidos ligados ao movimento musical cresceu 38% .

Fenômeno cultural e musical sul-coreano continua em crescimento no ocidente e impulsionou até as vendas das pequenas e médias empresas do varejo online no Brasil: foram cerca de R$ 3,2 milhões em faturamento entre j aneiro e julho de 2024 .

Esses dados fazem parte de levantamento especial da plataforma de e-commerce Nuvemshop, atual líder na América Latina, para celebrar o Dia Mundial do K-pop , comemorado em 13 de agosto .

A quantidade de produtos vendidos cresceu 38% em relação a 2023 , alcançando mais de 27 mil itens . O levantamento também aponta que entre os produtos mais vendidos estão vestuário (como camisetas, moletons, saias) e artigos colecionáveis (bonecos, adesivos, álbuns/DVDs musicais), todos relacionados ao tema K-pop.

“A cultura K-pop é uma ascensão global e no Brasil não é diferente. O entusiasmo dos fãs brasileiros por tudo relacionado a esse tema impulsiona significativamente o varejo no país” , observa Mylena Gama , Gerente Sênior de Marca LATAM da Nuvemshop e especialista em e-commerce.

“Desde álbuns e produtos até eventos especiais, a demanda é impressionante. Sendo assim, diversos empreendedores buscam novas maneiras de atender a essa comunidade tão leal e apaixonada e demonstram bons resultados. Na Nuvemshop, acompanhamos essas tendências e apoiamos os empreendedores com tecnologia e educação para irem além nos seus negócios online”, conclui.