Whitney Houston , uma das cantoras norte-americanas de maior sucesso da história da música, terá sua apresentação histórica em Durban , na África do Sul , em 1994, exibida nas telonas pela primeira vez 30 anos depois.

Nos dias 23 e 27 de outubro , a rede de cinemas UCI exibe o The Concert for a New South Africa (Durban) , totalmente remasterizado em tecnologia visual 4K e com áudio aprimorado, que transporta o público para a emoção do show da

década de 1990.





O concerto aconteceu no ano que marcou a libertação da África do Sul após o apartheid, regime segregacionista racial que durou mais de 45 anos no país, e a eleição do presidente Nelson Mandela .

O show de Whitney Houston se tornou um símbolo da celebração da liberdade .

O repertório conta com 19 grandes sucessos de Whitney Houston , entre eles I Wanna Dance With Somebody, I'm Every Woman e Greatest Love of All .



Assista ao trailer: