Foto: Wikimedia Commons A força de 'Deadpool & Wolverine': um clássico de 1986 ganha força no streaming





The Lady In Red , um dos maiores clássicos dos anos 1980 sob a voz do cantor irlandês Chris De Burgh , foi redescoberto em 2024 graças ao sucesso da trilha sonora do badalado filme Deadpool & Wolverine .

Segundo a Universal Music , a romântica canção lançada originalmente em 1986 como parte do álbum The Light de Burgh, já acumulou em agosto mais de 463 milhões de reproduções somente no Spotify .





Esse fenômeno se dá quando uma grande produção cinematográfica resolve colocar em sua trilha sonora algumas músicas que se tornaram grande sucesso no passado .

Resumindo: Deadpool & Wolverine já arrecadou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria globalmente . Inquestionável sucesso de público.

As plateias assistem ao filme onde as músicas são apresentadas ocasionalmente. Com isso, elas buscam as trilhas sonoras nas plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music e Amazon . Uma boa parcela deste público são jovens, que passam a conhecer essas obras musicais.

Resultado: o mercado apresenta essas canções para um novo público, permitindo que esses clássicos sejam perpetuados .

Para se ter uma ideia, The Lady In Red registrou um crescimento de 37% em seu consumo digital diário desde a estreia do filme.

Não é a primeira vez que esse fenômeno acontece na indústria musical. Quem assistiu Stranger Things sabe bem disso.



Em julho de 2022, a canção Running Up That Hill da britânica Kate Bush , lançada originalmente em 1986 como parte do álbum Hounds Of Love - seu maior sucesso comercial até aquele momento - foi introduzida na trilha sonora oficial da série da Netflix .

Kate Bush foi surpreendida ao receber algo em torno de US$ 2,3 milhões pelo sucesso do single que, para o bem da verdade, nem teve um trabalho de divulgação na época de seu lançamento.

O sucesso foi tanto que a cantora chegou a relançar Running Up That Hill em CD naquele ano.

Sem contar o clássico Master Of Puppets do Metallica , que também foi lançado em 1986 e foi descoberto por um novo público.

No longa-metragem, a música aparece durante uma cena que traz a participação especial da cadelinha Peggy , que foi eleita o “cachorro mais feio do mundo” no

Reino Unido, em 2023. Na ficção, ela assume o papel de Dogpool , que conquistou o coração do anti-herói.

Enquanto isso, na vida real, Peggy realmente caiu nas graças do ator Ryan Reynolds , que ficou encantado pelo animal, conforme ele declarou publicamente.

Relembre o clássico de Chris De Burgh :