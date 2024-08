Foto: Divulgacao As 10 músicas nacionais preferidas pelos brasileiros no YouTube em 2024





O YouTube revelou nesta semana as as 10 músicas mais preferidas entre os brasileiros entre os meses de janeiro de julho de 2024 . O relatório dá uma boa pista de quais serão os singles mais ouvidos em uma nova lista a ser concluída no final do ano.

Segundo a maior plataforma de vídeos do mundo, das 10 faixas , 4 são de artistas do sertanejo, o gênero mais ouvido no país atualmente.





Funk, gospel e forró e seus subgêneros vêm logo em seguida, com dois representantes cada.

Na lista, estão grandes nomes do gênero como Simone Mendes, Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano e Guilherme e Benuto , mas há espaço para o funk que é representado por nomes como MC PH e MC Ryan SP .

"É notável a persistência do sertanejo no topo das paradas, um ritmo genuinamente brasileiro que se mantém em alta há uma década", observa Sandra Jimenez , diretora de parcerias de música do YouTube na América Latina . "Essa vitalidade se deve à constante reinvenção do gênero, seja pela fusão com outros estilos, releituras de clássicos, versões inovadoras ou pela identificação com o público e produções visuais caprichadas em vários formatos. Nos últimos anos, para minha alegria pessoal, testemunhamos a ascensão de vozes femininas em um cenário antes predominantemente masculino, enriquecendo ainda mais a diversidade musical brasileira" , destaca.

De todos os nomes que aparecem, a cantora Simone Mendes se destaca. Aparecendo três vezes na lista, entre feats e single próprio, a cantora é uma das vozes brasileiras mais ouvidas da atualidade.

Confira o TOP 10 de artistas musicais do YouTube Brasil em 2024:

10. Thullio Milionário - “Casca de Bala”





9. Guilherme & Benuto, Simone Mendes - “Manda um Oi (Ao Vivo)”





8. Simone Mendes - “Dois Tristes (Ao Vivo)”











7. Isadora Pompeo - “Bênçãos Que Não Têm Fim (Counting My Blessings)”









6. Zé Neto & Cristiano - “Barulho do Foguete (Ao Vivo)”









5. Lauana Prado - “Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo)”









4. Valesca Mayssa, Todah Music - “Eu Sou Teu Pai (Ao Vivo)”









3. THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha - “THE BOX MEDLEY FUNK 2”









2. Mc PH, Mc Ryan SP, Mc Luki, DJ GBR, Mc IG - “Let's Go 4”









1. Manu Bahtidão e Simone Mendes - “Daqui pra Sempre”