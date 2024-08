Foto: Reprodução Os 75 maiores guitarristas de todos os tempos, segundo site





O site Udiscovermusic elegeou os 75 maiores guitarristas de todos os tempos e nesta seleta lista da publicação europeia, se encontram grandes nomes das mais variadas gerações, como Steve Vai, Joe Satriani, Angus Young, Kirk Hammett, Tommy Iommi, Steve Hackett, The Edge, Ritchie Blackmore, Mark Knopfler , entre muitos outros que fizeram história no rock.

De acordo com o Udiscovery Music , a guitarra é " a espinha dorsal do rock" e "o mundo é um lugar melhor para se viver graças a todos os gênios das seis cordas que surgiram".





"Os melhores guitarristas de todos os tempos incluem não apenas os roqueiros mais difíceis que aprenderam o instrumento, mas também os pioneiros que abriram caminho para eles. Aqui está quem achamos que merece estar entre os maiores guitarristas da história", observa a publicação.

Confira a lista dos 75 maiores guitarristas de todos os tempo s, segundo o Udiscover Music :

1. Jimi Hendrix

2. Chuck Berry

3. Wes Montgomery

4. BB King

5. Eric Clapton (Cream, Blind Faith, Derek And The Dominos)

6. Sister Rosetta Tharpe

7. Jimmy Page (Led Zeppelin)

8. Steve Cropper (Booker T and The MGs)

9. Jeff Beck (The Yardbirds)

10. George Harrison

11. Brian May (Queen)

12. Duane Allman (The Allman Brothers)

13. Slash (Guns N’ Roses)

14. Charlie Christian

15. Steve Howe (Yes)

16. Martin Carthy

17. Eddie Van Halen (Van Halen)

18. Chet Atkins

19. Link Wray

20. Robert White (The Funk Brothers)

21. Albert Lee

22. Stevie Ray Vaughan

23. Keith Richards (The Rolling Stones)

24. Junior Marvin

25. Glen Campbell

26. George Benson

27. Dick Dale

28. Scotty Moore

29. Eddie Hazel (Parliament-Funkadelic)

30. Rory Gallagher

31. Neil Young

32. Pete Townshend (The Who)

33. Buddy Guy

34. Carlos Santana

35. Robert Johnson

36. Elizabeth Cotton

37. Les Paul

38. Richard Thompson (Fairport Convention)

39. Big Jim Sullivan

40. Albert Collins

41. Peter Green (Fleetwood Mac)

42. Pat Metheny

43. Frank Zappa

44. Robert Fripp (King Crimson)

45. Ry Cooder

46. Prince

47. Django Reinhardt

48. Kurt Cobain (Nirvana)

49. Roger McGuinn and Clarence White (The Byrds)

50. Rick Nielsen (Cheap Trick)

51. Bob Mould (Hüsker Dü)

52. James Burton (The Wrecking Crew)

53. David Gilmour (Pink Floyd)

54. Mark Knopfler (Dire Straits, solo)

55. Alex Lifeson (Rush)

56. Hank Marvin (The Shadows)

57. Thurston Moore (Sonic Youth, solo)

58. John Fogerty (Creedence Clearwater Revival)

59. Adrian Belew (King Crimson)

60. Leo Nocentelli (The Meters)

61. Ritchie Blackmore (Deep Purple e Rainbow)

62. The Edge (U2)

63. Steve Hackett (Genesis)

64. Warren Haynes (Gov’t Mule)

65. Tony Iommi (Black Sabbath)

66. Kirk Hammett (Metallica)

67. Angus Young (AC/DC)

68. Derek Trucks (The Allman Brothers Band e Tedeschi Trucks)

69. Joe Walsh (The Eagles e The James Gang)

70. Kristin Hersh (Throwing Muses)

71. Don Felder (The Eagles)

72. Steve Vai

73. Nils Lofgren (Crazy Horse e The E Street Band)

74. Joe Satriani

75. Gabor Szabo