Foto: Instagram / Ryan Clemens Admiração de Adele por cantora sinaliza nova diva do pop





Nesta semana, a estrela britânica Adele ficou encantada ao descobrir a cantora norte-americana Chappell Roan .

A voz de Hello chegou a afirmar que Roan é "espetacular" e que estava "muito animada por ela".





Durante um show em Munique , na Alemanha , na quarta-feira (14) Adele conversou com a plateia dizendo que chegou a ouvir uma música de Chappell Roan em seu aniversário e, quando se deu conta, passou a curtir várias músicas da cantora.

"Ela é espetacular, e acontece que ela não tem apenas uma música. Ela tem, tipo, sete músicas brilhantes, estou muito animada por ela, mas minha amiga também disse que está um pouco assustada", disse Adele.

E concluiu: "Então, faça o que tiver que fazer, menina, mas você é fenomenal. De qualquer forma, tudo o que fiz esta semana foi descobrir Chappell Roan."

Receber um elogio de Adele , que um dia foi uma artista alternativa até despontar para o mundo com o seu grande single Rolling In The Deep , até construir uma sólida e premiada carreira na música é um indicativo inquestionável de que a voz de Good Luck, Babe! está no caminho certo.

Aliás, a indústria musical tem dado uma atenção incomum à Chappell Roan .

E faz sentido quando você observa a originalidade da artista , aliada à sua v oz desgarrada do mais do mesmo do pop atual e o resgate que artista realiza em suas canções.

Aliás, Good Luck, Babe! é um exemplo claro desse resgate, recheado do synthpop dos anos 1980, com sintetizadores e sequencers que você, que viveu aquela época de ouro da música, ficará com a impressão de que Chappell Roan foi transportada daquela época para este século.

Certa vez, Chappell Roan subiu ao palco de um festival em Nova York (EUA) neste ano vestida de Estátua da Liberdade . A atenção global que artista conquistou naquele dia gerou 11,45 milhões de reproduções no Spotify .

Tal resultado foi configurado como o maior dia de streaming de todos os tempos na plataforma .

No Brasil, a cantora passa a ser olhada com muita atenção depois que ela figurou, por quase dois meses, na parada viral do Spotify Brasil com Good Luck, Baby!

Na plataforma, Chappell Roan é um sucesso absoluto: mais de 162 milhões de plays conquistados através de seus mais de 40 milhões de ouvintes mensais .