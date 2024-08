Foto: Universal Music / EMI RBD relança 'Celestial' em vinil colorido translúcido





O icônico grupo mexicano RBD está relançando seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Celestial . Lançado originalmente em 2016, este disco foi gravado na época em Los Angeles (EUA) e na Cidade do México , com produção assinada por Carlos Lara e Armando Ávila .

A banda também gravou uma versão especial de Celestial para sua base de fãs no Brasil, que foi gravada em português e lançada em 4 de dezembro de 2006 e recebeu o título Celestial (Versão Brasil).





De acordo com informações do Vinews , o RBD está relançando Celestial em uma edição especial em vinil colorido translúcido pela Universal Musi c, que já está disponível no Brasil pela Umusic Store pelo valor de R$ 249,90 .



Celestial é um trabalho que combina pop latino com rock , e dividiu opiniões entre os críticos. Algumas canções foram elogiadas por sua cativante sonoridade, enquanto outros apontaram semelhanças com a “fórmula” usada nos álbuns anteriores do RBD .

Foto: Universal Music / EMI RBD relança 'Celestial' em vinil colorido translúcido





Ser O Parecer é um dos singles mais marcantes de Celestial , alcançando o topo das paradas em várias partes do mundo. Já Bésame Sin Miedo e Dame são outros singles que conquistaram os fãs e mostraram a energia característica do RBD .

Confira o conteúdo completo do relançamento do álbum Celestial do RBD em vinil colorido translúcido :

Lado A



Tal Vez Después

Ser O Parecer

Dame

Celestial

Quizá

Bésame Sin Miedo

Lado B



Tu Dulce Voz

Algún Día

Me Cansé

Aburrida y Sola

Es Por Amor

Quisiera Ser