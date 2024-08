Foto: Deezer Quais são os melhores nomes da música em 2024 pela Deezer?





Os primeiros meses de 2024 foram expressivos para a indústria da música, com diversos lançamentos de destaque no Brasil e no mundo, de gêneros e estilos diversos.

Acompanhando todo esse movimento, a Deezer acaba de divulgar os Melhores de 2024 , uma seleção que contempla os melhores álbuns internacionais, nacionais e músicas lançados no primeiro semestre do ano.





A seleção foi realizada pelos editores especializados da plataforma - incluindo profissionais do Brasil, França e outras regiões.

Os Melhores Álbuns Internacionais e Nacionais incluem mais de 180 lançamentos de nomes consagrados, como Taylor Swift , com um dos projetos mais escutados de todos os tempos, o The Tortured Poets Department ; Beyoncé , que se aventurou em terras country com Cowboy Carter; Billie Eilish , que entregou o álbum mais profundo da carreira com Hit Me Hard and Soft ; e Charli XCX , que parou a internet com sua estratégia de lançamento de Brat.

Representando o Brasil, junto com diversos artistas, figura o tão aguardado lançamento de Batidão Tropical Vol.2 de Pabllo Vittar ; Ryu, the Runner , mergulhando na mitologia grega com SEMRÉH ; OPróprio , álbum de estreia do cantor Yago O Próprio ; o retorno do cantor Silva com Encantado ; e Amaríssima , da Melly, artista NEXT da Deezer de 2023.

Com mais de 40 faixas internacionais selecionadas, a plataforma também destacou as Melhores Músicas de 2024 : Houdini de Dua Lipa ; I Don't Wanna Wait de David Guetta ; Lose My Breath de Stray Kids feat Charlie Puth ; e Valentine da banda Maneskin , entre outras.

Cada usuário poderá conferir a seleção de músicas e álbuns de forma personalizada, com base nos seus gêneros e estilos preferidos, na aba Início, na seção Feito para você na Deezer .

Confira a lista completa na Deezer .