Foto: Sony Music Gustavo Lima aposta em regravações em novo projeto





Responsável por grandes sucessos da música sertaneja na atualidade, Gusttavo Lima apresenta seu mais novo projeto, Embaixador Acústico, um disco recheado de regravações onde o artista se permite ir além do gênero musical que o tem consagrado.

Embaixador Acústico conta com versões repaginadas de diversos sucessos da música nacional. Neste trabalho, Gusttavo Lima contempla as faixas: A Noite (gravada pela cantora Tiê em 2014 e que fez parte da trilha sonora da telenovela I Love Paraisópolis , em 2015), Quando a Chuva Passar (canção que é um dos maiores hits de Ivete Sangalo ) e Amanhã Não se Sabe (sucesso da banda LS Jack registrado no álbum Tudo Outra Vez, de 2003).





Fechando o EP, a romântica Nossa Preferida Sertaneja (que fez parte do álbum Do Outro Lado da Moeda – primeiro disco de estúdio do Gusttavo Lim a, gravado em 2013) tem espaço garantido no repertório.

Com produção musical de Newton Fonseca e direção de André Caverna , o projeto Embaixador Acústico tem lançamento pela Balada Music e Sony Music e deve reunir um total de 80 singles , entre regravações, inéditas, músicas que traduzem o “lado B” de Gusttavo Lima, além de clássicos e canções alternativas, que expressam a versatilidade do artista.





No dia 14 de agosto , serão liberadas quatro novas faixas S em Radar, Meu Jeito de Sentir, Ponto Final e Sem Você .

“O público pode aguardar grandes surpresas. Estamos realizando um projeto bastante diferenciado, com músicas para todos os gostos. A ideia

é manter uma sequência de lançamentos nas plataformas e no YouTube, sempre trazendo novidades para os fãs. Fiquem ligados!”, diz Gusttavo

Lima , que há seis anos está consagrado no posto de artista número 1 nas rádios de todo o Brasil e fechou o primeiro semestre de 2024 novamente

em primeiro lugar, com Relação Errada (uma colaboração com a dupla Bruno & Marrone ).

Confira: