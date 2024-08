Foto: Universal Music Billy Idol: 'Rebel Yell' ganha edição de 40 anos em vinil duplo





Rebel Yell é o segundo álbum de estúdio do roqueiro britânico Billy Idol , lançado em 10 de novembro de 1983 pela EMI , via Chrysalis Records . Após o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio homônimo em 1982, Idol continuou sua colaboração com o produtor Keith Forsey e o multi-instrumentista Steve Stevens .

Este icônico trabalho de Billy Idol foi gravado no famoso Electric Lady Studios em Nova York (EUA). Gravando inicialmente sem baterista, utilizando apenas as baterias eletrônicas LinnDrum e Roland TR-808 , Forsey e Stevens mais tarde decidiram contratar Thommy Price para tocar bateria em algumas das músicas.





Musicalmente, Rebel Yell é um álbum new wave com hard rock e outras influências. A capa e as imagens foram tiradas por Brian Griffin .

Idol teve a ideia do título do álbum depois de participar de uma festa com os Rolling Stones e beber whisky bourbon Rebel Yell .

Foto: Universal Music Billy Idol: 'Rebel Yell' ganha edição de 40 anos em vinil duplo





De acordo com o site Vinews do IG , este álbum, que chega ao aniversário de 40 de seu lançamento, ganha uma reedição comemorativa em vinil duplo pela Universal Music , via Capitol Records , que já está disponível para compra em seu site oficial pelo valor de US$ 32,99 (cerca de R$ 188 - impostos podem ser aplicáveis).



Naquela época, Billy Idol estava lutando contra a Chrysalis Records pelo controle criativo e decidiu obter as fitas master e finalmente voltou ao estúdio vitorioso. Contudo, Forsey então o informou que ele havia gravado as fitas erradas .

Todos os singles, mas principalmente Rebel Yell , Eyes Without a Face e Flesh for Fantasy , acabariam por ter videoclipes de sucesso na MTV . A namorada de longa data do Idol, Perri Lister, pode ser vista na primeira fila durante o vídeo de Rebel Yell .

Confira o conteúdo completo da reedição em vinil duplo de Rebel Yell de Billy Idol :

1. Rebel Yell

2. Daytime Drama

3. Eyes Without a Face

4. Blue Highway

5. Flesh for Fantasy

6. Catch My Fall

7. Crank Call

8. (Do Not) Stand in the Shadows

9. The Dead Next Door