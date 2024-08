Foto: Sony Music AC/DC lança a edição especial de 'Ballbreaker' em vinil dourado





Ballbreaker , um dos grandes êxitos da banda australiana AC/DC , acaba de ganhar uma reedição especial em vinil dourado pela Sony Music para o mercado internacional .

O décimo terceiro disco do grupo liderado por Angus Young foi lançado originalmente em 1995 e teve, como destaque, as faixas Hard as Rock, Hall Caesar e Cover You In Oil .





Agora, esta edição de Ballbreaker está disponível no site oficial do produto pelo valor de £31.99 (cerca de R$ 234 - Impostos podem ser aplicáveis).



Este disco marca o retorno do baterista Phil Rudd , que havia sido despedido da banda em 1983. Sua presença trouxe uma familiaridade bem-vinda além de uma sonoridade sólida, direta e sem firulas. É o AC/DC em sua forma mais autêntica.

A produção do álbum é assinado pelo conceituado Rick Rubin , um nome conhecido por entender a essência crua do rock.

Foto: Sony Music AC/DC lança a edição especial de 'Ballbreaker' em vinil dourado





Na época de seu lançamento, Ballbreaker levou o AC/DC a vender mais de 2 milhões de cópias apenas nos EUA .

Confira o conteúdo completo de Ballbreaker em vinil dourado :

Lado A

1. "Hard as a Rock"

2. "Cover You in Oil"

3. "The Furor"

4. "Boogie Man"

5. "The Honey Roll"

6. "Burnin' Alive"

Lado B

7. "Hail Caesar"

8. "Love Bomb"

9. "Caught with Your Pants Down"

10. "Whiskey on the Rocks"

11. "Ballbreaker"