Foto: Universal Music / Polydor / Casablanca Records Nelly Furtado anuncia edição em vinil branco do novo álbum '7'





A estrela canadense Nelly Furtado anunciou seu aguardado álbum de estúdio,

intitulado 7 , que chegará em todas as plataformas digitais no dia 20 de setembro

pela Universal Music , via Republic , Casablanca e Polydor Records .

Sua coleção mais inspirada e pessoal até hoje, 7 é o culminar de quatro anos de redescoberta artística. Com mais de 20 bilhões de streams, 35 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e vários singles de sucesso em primeiro lugar, Nelly Furtado é um ícone indiscutível cujas composições inovadoras moldaram uma era e transformaram a música pop.





De acordo com as informações do site Vinews do IG , 7 também ganhará uma edição especial em vinil branco que já está disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 299,90 .



Nelly Kim Furtado nasceu em 2 de dezembro de 1978 e já vendeu mais de 45 milhões de discos , incluindo 35 milhões em vendas de álbuns em todo o mundo , tornando-a uma das artistas canadenses de maior sucesso. Os críticos notaram a versatilidade musical e a experimentação de gêneros de Furtado .

Furtado ganhou fama pela primeira vez com seu álbum de estreia inspirado no trip hop, Whoa, Nelly! (2000), que foi um sucesso comercial e de crítica que gerou dois singles no TOP 10 da Billboard Hot 100 . São eles: I'm Like a Bird e Turn Off the Light . A primeira lhe rendeu um Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Feminina .

Nelly Furtado ganhou muitos prêmios ao longo de sua carreira, incluindo um Grammy em sete indicações, um Grammy Latino , dez Juno Awards , um BRIT Award , um Billboard Music Award , um MTV Europe Music Award , um World Music Award e três Much Music Award .

A artista tem uma estrela na Calçada da Fama do Canadá e foi condecorado com o Comendador da Ordem do Infante D. Henrique em 28 de fevereiro de 201 4, por Aníbal Cavaco Silva , então Presidente de Portugal .