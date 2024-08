Foto: EMI / Wikimedia Commons Música para aprender inglês: como se divertir e aprender ao mesmo tempo





Não é de hoje que o uso da música para aprender inglês é um recurso inteligente e eficaz na maior parte das escolas de idioma. Afinal, é difícil encontrarmos alguém que não tenha paixão por canções ou, mesmo sem investir em um curso de inglês, com boa memorização da língua por causa desta arte.

Para se ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa do professor de neurociência Mauro Muszkat da Unifesp obtida por esta coluna, a música tem papel fundamental no estímulo cerebral. Ou seja, ela é uma grande aliada na memorização e assimilação de frases e expressões em outro idioma . Com isso, o aluno aprende de maneira leve e prazerosa.





A conexão da música com o aprendizado do inglês



Por ser uma expressão cultural tão ampla, a música tem o poder de transpor barreiras linguísticas e inspirar até mesmo quem não conhece o idioma. E a explicação é simples: uma vez que as canções utilizam de recursos de melodia e ritmo para encantar o ouvinte.

Ou seja, se estamos propensos a ouvir uma música, ativamos diversas áreas do cérebro ao mesmo tempo, que irão auxiliar na linguagem, memória e também na emoção.

Muszkat explica que o uso da música para aprender inglês “amplia a flexibilidade mental e a coesão social”. Em outras palavras, isso contribui para que o ouvinte tenha uma melhor experiência com o aprendizado, já que o prazer da audição cria um ambiente propício para o conhecimento .

Os benefícios de aprender inglês com música

Primeiro, é importante lembrar que a estrutura de uma canção traz mais naturalidade e facilita a memorização . Por exemplo, esta é uma técnica que os cursos pré-vestibulares utilizam há anos, para auxiliar em conteúdos mais complexos.

Contudo, há outras vantagens em usar a música para aprender inglês, como a chance de se ter uma pronúncia mais natural e a compreensão do contexto em que as palavras estão. Em resumo, o aluno enriquece o vocabulário e se torna mais seguro ao utilizar a pronúncia da mesma forma que seu artista favorito usa.

Essa abordagem consegue oferecer uma infinidade de opções, sotaques e até mesmo expressões de um grupo ou região .

Os cuidados ao usar canções no aprendizado da língua inglesa

Se você gostou da ideia de investir no aprendizado do inglês através da música, é preciso apenas se atentar a alguns pontos importantes. De acordo com as observações do professor Kenny , expert no mercado de cursos de inglês online, “é necessário aliar a escuta com uma didática fluida e que leva em conta o estilo musical e algumas características que são específicas de um grupo”.

Ou seja, dá para inserir a música para aprender inglês tanto para fãs de pop, rap, soul, jazz, rock ou até mesmo heavy metal , mas não se pode desconsiderar os seguintes itens:

Sotaque: Afinal, você vai notar diferenças entre a pronúncia do grupo irlandês U2 e da queridinha do pop Taylor Swift , por exemplo.

Expressões: Há frases, gírias ou termos que são mais frequentes em um determinado estilo, como no caso do rap que conta com palavras que são comuns ao estilo mas podem não ser usuais no dia a dia profissional.

Contexto: Uma mesma palavra ou frase pode ter vários significados a depender de onde ela aparece. Ou ainda, ter sonoridade similar e grafia diferente, como por exemplo, word (palavra) e world (mundo) ou mesmo trunk , que pode significar baú, tromba, porta-malas ou tronco .

O importante é não ter preconceito linguístico

Em todos os casos acima, a dica principal para qualquer pessoa que vai usar a música para aprender inglês é deixar de lado qualquer preconceito que possa existir na linguagem.

O professor Kenny explica, por exemplo, que a pluralidade da produção musical é tão grande que dá para cada um aprender com as canções que mais gosta. Porém, ele alerta que se houver um modelo estruturado que relaciona o nível do aluno à escolha das músicas, é possível extrair muito mais do método.

“No curso do Professor Kenny, por exemplo, a gente investe em um repertório bem amplo, a fim de atender todos os públicos e gostos musicais. Nós sabemos que quanto maior a identificação do aluno com a canção, melhores serão os resultados e menor o tempo de memorização ”, explica o profissional ao IG .

Artistas favoritos nas escolas de idioma para o ensino do inglês

Ainda que todos os estilos e artistas que cantam em inglês possam fazer parte do ensino do idioma através da música, alguns se destacam por suas características. Então, para terminar este artigo, separamos os três mais recorrentes em escolas de idioma.

Beatles: sempre pioneiros

Foto: Universal Music / EMI





Abrindo com uma das maiores bandas do mundo, os Beatles estão presentes no ensino do inglês através da música por sua vasta discografia. Além disso, há uma evolução nas letras e estrutura das melodias que podem acompanhar tanto quem possui inglês básico como intermediário ou avançado.

Por exemplo, podemos citar a primeira fase do grupo, com músicas como I wanna hold your hand e Hello, goodbye, que possuem frases curtas e com sonoridade pop. Por outro lado, os Beatles também contam com melodias intrincadas e letras mais complexas, como no caso dos clássicos I am Walrus e Lucy in the sky with diamonds .

Taylor Swift: a queridinha dos jovens

Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift





Por sua vez, a canadense que é uma recordista de audições e prêmios na atualidade, também oferece uma gama bem completa de músicas para aprender inglês.

Desde a levada country sulista de seus primeiros hits como Our song e Picture to burn , a loirinha coleciona sucessos e pode agregar bastante na união entre música e aprendizado do idioma.

Coldplay: um ótimo exemplo no uso da música para aprender inglês britânico

Foto: Anna Lee





Por fim, o Coldplay não apenas tem uma base imensa de fãs ao redor do mundo como também é uma ótima opção para quem quer aprender mais sobre o idioma inglês. Isso porque, ao longo de seus nove álbuns de estúdio, é possível se encantar com faixas poéticas ou até mesmo dançar com hits como Yellow e Paradise . E claro, assimilando melhor a pronúncia do inglês britânico do grupo liderado por Chris Martin .