Foto: Giovanni Bianco Gilberto Gil anuncia as datas de 'Tempo Rei' a última turnê de sua carreira





O lendário cantor e compositor Gilberto Gil anunciou nesta terça-feira (6) as datas da última turnê de sua carreira, intitulada Tempo Rei , nome de um de seus grandes sucessos.

A nova série de shows acontecerá em março de 2025 e os ingressos começam a ser vendidos em caráter de pré-venda no dia 19 de agosto no site da Eventim .

Da religião à física, passando pela filosofia e pela literatura, são inúmeras as tentativas de definir o conceito de tempo. Quando Gilberto Gil compôs Tempo Rei , em 1984, ele propunha uma resposta à canção Oração ao Tempo , de Caetano Veloso .

Enquanto a música do seu conterrâneo (e contemporâneo) surge com uma ideia de que o tempo e aquele que o inventou desaparecerão, a letra de Gil traz um vago desejo de permanência e transformação.

Não à toa, Gilberto Gil escolheu Tempo Rei para dar nome à sua última turnê, que passará por nove cidades brasileiras e também contará com datas nos Estados Unidos e na Europa . A realização da tour é da produtora 30e em parceria com a Gege Produções .

Gilberto Gil vem amadurecendo a ideia de não realizar mais turnês há algum tempo (!). É uma reflexão que ele enxerga como natural e a decisão visa diminuir a intensidade de sua agenda. Há também uma mudança de perspectiva: agora menos centrada no plano material e mais próxima à espiritualidade.

A turnê Tempo Rei será a experiência de celebrar a ampla obra musical do cantor e compositor baiano, trilha sonora que está enraizada na cultura do país, além de estar presente no DNA de todo brasileiro.

O princípio de Gilberto Gil na música foi com o acordeão (inspirado por Luiz Gonzaga ), nos anos 1950. E sua sonoridade foi se moldando no passo em que outras referências chegaram ao seu alcance.

De João Gilberto e da bossa nova a Dorival Caymmi ; até que ele se conectasse com o violão – instrumento que abriga as harmonias particulares de sua obra até hoje. Com o passar das décadas, ficou evidente uma unidade muito preciosa no catálogo fonográfico de Gil, com canções que sempre retrataram o país, e uma musicalidade moldada por formas rítmicas e melódicas muito pessoais.

O desafio da última turnê de Gilberto Gil será, justamente, o de condensar esse tesouro nacional e levá-lo para o palco, enaltecendo o cancioneiro e os vários Gilbertos que conhecemos: o cantor e compositor; o tropicalista que foi preso pela ditadura militar e se exilou em Londres ; o Ministro da Cultura ; o imortal da Academia Brasileira de Letras ; o Doutor Honoris Causa pela Berklee College of

Music, em Boston (EUA); o que detém o título de "doutor honoris causa" da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); e o patriarca de uma família musical.

"Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver" , afirma Gilberto Gil .

"É natural que a gente fale de ‘tempo’ de várias perspectivas e fico pensando em todas as viagens e turnês que fizemos. São 43 anos de estrada, nas quais viajamos o país e o mundo com a música de Gil. Nos últimos anos, traduzimos a carreira dele em audiovisual, em plataformas multidisciplinares e, agora, levamos essa história completa para o palco para uma última turnê de grandes proporções", adiciona Flora Gil , diretora da Gege Produções .

"É uma honra poder estar ao lado de Gilberto Gil, da Gege Produções e de um time de profissionais que está empenhado em entregar uma turnê à altura do que este momento pede. A obra de Gilberto Gil é fundamental para a cultura do nosso país e para a identidade do brasileiro e a turnê Tempo Rei será uma grande reverência à trajetória dele", afirma Pepeu Correa , CEO da 30e .

Confira as datas:

15 de março de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

29 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

30 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

11 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

12 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

07 de junho de 2025 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 - Belo Horizonte - Arena MRV

05 de julho de 2025 - Curitiba - Ligga Arena

09 de agosto de 2025 - Belém - Estádio Mangueirão

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall