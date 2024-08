Foto: Rui Mendes Integrantes selam a paz no RPM





Os músicos Paulo Ricardo e Fernando Deluqui , que fizeram parte da formação clássica do RPM , uma das bandas mais importantes da história do rock brasileiro, emitiram um comunicado à imprensa nesta quarta-feira (8) para anunciar que entraram em consenso no que se diz respeito à obra do grupo e suas carreiras .

Em nota, Ricardo e Deluqui concordaram em preservar a obra musical do RPM e viabilizar os seus projetos especiais que foram objetos de disputa de direitos de ambas as partes nos últimos anos.





Com isso, está selada a paz em tudo o que se diz respeito ao RPM .

"Para alcançar esse entendimento mútuo foi essencial compreender que todas as iniciativas tomadas por Paulo Ricardo e Fernando Deluqui sempre tiveram por objetivo preservar a memória e os valores que inspiraram os inúmeros sucessos do RPM, banda que Paulo Ricardo liderou com enorme competência e talento e da qual nunca se afastou", diz a nota.

Fernando Deluqui explicou que toda essa disputa entre ele e Paulo Ricardo pelo direito de se apresentar com a marca RPM foi um "mal-entendido".

“Em 2017 houve um grande mal-entendido. Paulo Ricardo quis dar uma pausa e Luiz Schiavon, P.A. e eu quisemos continuar, infelizmente nos desentendemos, mas isto ficou no passado”, afrimou o músico.

Com isso, Deluqui poderá desenvolver seus novos projetos com a sua atual banda, sob o nome de RPM O Legado , uma forma de revisitar a obra do lendário grupo.

Esta nova denominação será apresentada nas plataformas digitais e mídias sociais .

Outra novidade é que a obra original do RPM - seus álbuns de estúdio e ao vivo - estarão disponíveis em breve em todas as plataformas digitais, bem como suas obras audiovisuais no YouTube .

O RPM , acrônimo de Revoluções por Minuto , é uma banda formada em São Paulo em 1984 e se tornou um dos atos mais populares do Brasil naquela década. O grupo era formado por Paulo Ricardo, Luis Schiavon, Paulo 'P. A.' Pagni e Fernando Deluqui .

Com canções voltadas ao rock com um apelo inovador de recursos tecnológicos

orientados por Luiz Schiavon , o RPM lançou grandes sucessos como Olhar 43,

A Cruz e a Espada, Revoluções Por Minuto, Alvorada Voraz e a icônica instrumental Naja .

Paulo Pagni morreu aos 61 anos , víima de broncopneumonia e complicações de uma fibrose pulmonar em 2 2 de junho de 2019 . Já L uiz Schiavon , faleceu uma semana após do lançamento do single Promessas do RPM, em 2023, aos 64 anos , em decorrência de uma doença autoimune.