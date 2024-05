Foto: Universal Music / Geffen Records Guns N' Roses está preparando novo álbum

Slash , o icônico guitarrista do Guns N' Roses afirmou que a banda está "tentando' gravar um novo álbum .

Contudo, neste momento, o músico de 58 anos está bem ocupado trabalhando em seu novo disco Orgy Of The Damned , que contará com canções de blues e convidados especiais.





Em tempo: Axl Rose não participará deste projeto como convidado justamente porque o Guns está focado em lançar o sucessor de Chinese Democracy de 2008.

Sobre Orgy Of The Damned , Slash explicou à coluna Wired do jornal Daily Star Sunday : “Era uma coisa do meu lado, então eu não estava arrastando meus próprios caras. O Guns N' Roses está tentando fazer seu próprio disco e estou trabalhando com eles nessa função, mas isso não envolveu mais ninguém".

Os membros originais do Guns N' Roses , que incluiu Axl, Slash e Duff , voltaram a se reunir na turnê Not In This Lifetime... Tour em 2016.