Foto: Reprodução / Instagram / @billieeilish Billie Eilish anuncia 'Hit Me Hard and Soft' em edição de vinil cinza





A consagrada estrela pop Billie Eilish está prestes a lançar seu mais novo trabalho de estúdio, intitulado Hit Me Hard and Soft , o terceiro álbum de sua carreira que estará disponível no mercado em 17 de maio de 2024 pela Universal Music , via Darkroom e Interscope Records .

Este disco, sucessor do bem sucedido Happier Than Ever de 2021 ganhará uma edição exclusiva em vinil cinza , que já está em pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 269,90 com uma novidade: o produto foi desenvolvido com BioVinyl , uma alternativa sustentável ao disco de vinil comum, que reduz 90% da pegada de carbono ao usar fontes não fósseis.





Todas as embalagens de vinil são feitas de papel/cartão reciclado certificado pelo FSC , feito 100% de resíduos pós-consumo e fibras pré-consumo recicladas . A tinta utilizada é verniz de dispersão vegetal bruto e de dispersão à base de água. No lugar do plástico retrátil, as mangas são 100% recicladas e reutilizáveis .

O título Hit Me Hard and Soft sugere uma experiência que atinge o ouvinte de maneira intensa e suave, tanto liricamente quanto sonoramente, enquanto mistura gêneros e desafia tendências.

Billie Eilish decidiu não lançar nenhum single antes do lançamento do álbum, preferindo que os fãs experimentem o projeto completo de uma vez .

Confira o conteúdo completo de Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish em vinil cinza :

Lado A

1. SKINNY

2. LUNCH

3. CHIHIRO

4. BIRDS OF A FEATHER

5. WILDFLOWER

6. THE GREATEST

Lado B

7. L’AMOUR DE MA VIE

8. THE DINER

9. BITTERSUITE

10. BLUE