Foto: Reprodução / YouTube Olivia Rodrigo lança 'Guts' em vinil duplo splatter





A estrela pop Olivia Rodrigo está relançando seu mais recente álbum de estúdio Guts em uma edição limitadíssima e especial em vinil duplo com arte splatter aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 279,90 .



Guts , o segundo álbum da carreira de Olivia Rodrigo , que chegou com o desafio de manter a cantora sob os holofotes do mainstream após o bem sucedido disco Sour de 2021, foi lançado em 8 de setembro do ano passado pela Universal Music , via Geffen Records . Este trabalho chegoou ao mercado com a intenção de capturar o

processo de maturidade que experimentou no final da adolescência da artista.





Este disco apresenta a versatilidade de Olivia Rodrigo em canções que caminham por diversas direções dentro do pop, unindo o alternativo e o rock, com letras que se destacam pela sua abordagem sobre a transição de fases de uma jovem até alcançar a maturidade, mas sem deixar de lado o bom humor e a expressão das emoções vividas pela cantora.

Guts estreou no topo da Billboard 200 , o principal chart de álbuns dos EUA, com vendas iniciais de 302 mil unidades , entrando em diversas listas que incluíam os melhores álbuns de 2023, além de figurar na primeira posição em mercados como os da Alemanha, Reino Unido, Suécia e Austrália .

O álbum conta com os sucessos Vampire, Get Him Back! e Bad Idea Right? , mas nesta versão em vinil ele ganha cinco faixas extras .

"Para mim, este álbum é sobre dores de crescimento e sobre tentar descobrir quem eu sou neste momento da minha vida e exatamente o que quero dizer nas minhas músicas" , disse Olivia Rodrigo .

Confira o conteúdo completo de Guts nesta edição em vinil duplo com arte splatter :

1. all-american bitch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back!

9. love is embarrassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream

13. obsessed

14. girl i’ve always been

15. scared of my guitar

16. stranger

17. so american