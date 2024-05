Foto: Reprodução / Instagram / @anitta 'Faz Gostoso', de Anitta e Madonna, cresce 650% no Spotify





Assim como Funk Generation , o novo álbum de Anitta , se tornou um enorme sucesso, ao estrear no topo do ranking semanal do Spotify Brasil , datado de 26 de abril a 2 de maio , a presença da Girl From Rio no show de Madonna , em Copacabana , no dia 4 de maio , também lhe rendeu um expressivo destaque no Spotify sobre a sua parceria com a cantora americana.

A faixa Faz Gostoso , de Madonna em colaboração com Anitta , registrou um crescimento superior a 650% na plataforma .





Sua repercussão também reverberou no Instagram, que chegou a registrar 9,4 mil criações por dia ao som de Faz Gostoso .

Como parte da Celebration Tour , Madonna realizou um megashow na Praia de Copacabana para um público estimado de 1,6 milhão de pessoas , onde apresentou um repertório com os seus grandes sucessos que a artista emplacou ao longo de seus 40 anos de carreira .