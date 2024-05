Foto: Divulgacao Do sonho aos palcos: a trajetória de Biguinho Sensação baseada na humildade e dedicação





No palco da música paraense, surge um novo artista em ascensão. Nascido e criado no Quilombo do Bom Jardim , em Santarém , Arlan Pinto dos Santos , conhecido artisticamente como Biguinho Sensação , une as tradições culturais e vivências de sua terra natal com a modernidade das plataformas digitais e se destaca no meio de grandes artistas do país.

Desde a infância, Biguinho esteve imerso em um ambiente musical, onde a melodia enchia os corredores de casa. Inspirado pela força e dedicação do pai, que não só amava a música, mas também era um líder comunitário respeitado, o artista absorveu os valores de humildade e perseverança que agora guiam sua carreira.





A caminhada foi de desafios e incertezas. Mas a dedicação e o gosto pelo que faz transformaram os sonhos do filho de Santarém em realidade, conquistando não apenas o coração de sua comunidade, mas também o reconhecimento nacional.

Foi nas redes sociais que Biguinho encontrou uma plataforma para compartilhar sua música com o mundo. Com o nome Biguinho Sensação , ele cativou milhões de fãs que destacam sua autenticidade e energia contagiante.

A presença nas redes sociais não apenas impulsionou a carreira dele, como também abriu portas para novas oportunidades, como o lançamento de seu primeiro DVD, gravado ao vivo em Santarém diante de uma plateia de 20 mil pessoas .

O sucesso é fruto do talento musical, mas também da dedicação incansável e da capacidade de se manter fiel às raízes. Por isso, em cada nota tocada ou em cada palavra cantada, ele honra a herança deixada pela família que inspiraram o pequeno Arlan ainda na infância.

Hoje o artista não só figura entre os ícones da música paraense, como também é um exemplo de como a humildade e a dedicação podem transformar vidas. Ele diz que seu sucesso é mais do que uma conquista pessoal: é uma celebração da riqueza e diversidade da cultura brasileira.