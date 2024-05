Foto: Divulgacao Doc 'We are Tomorrow', com Alok, vence prêmio de publicidade





O Tomorrowland , maior evento de música eletrônica do mundo, junto com a Amazon Music , recebeu o maior prêmio de publicidade do mundo, o Webby Awards , pelo seu documentário We are Tomorrow ft. Alok , na categoria Video - Events & Live Streams .

O Webby Awards é apresentado pela Academia Internacional de Artes e Ciências Digitais (IADAS) , a principal organização internacional de prêmios que homenageia a excelência na Internet e a cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá em Nova York nesta segunda-feira (13).





Dirigido por Wim Bonte , o documentário é uma jornada cinematográfica de 30 minutos que retrata as histórias do produtor brasileiro, Alok , e sua família, dois refugiados ucranianos, Veronika e Mykola , do peruano Carlos que conheceu no festival seu parceiro, o arquiteto de Antuérpia , Kurt , e do índio-australiano Alwyn , que trouxe sua irmã na aventura pela primeira vez.

We Are Tomorrow oferece uma visão aprofundada da música e da comunidade global que define o Tomorrowland , transcendendo preconceitos em relação à cena eletrônica e oferecendo aos espectadores uma visão íntima do icônico festival ao apresentar os diferentes protagonistas de uma forma crua e autêntica durante a sua viagem e até a celebração do festival.



“É de grande conquista para a nossa cena ter o reconhecimento do maior prêmio de publicidade do mundo. Percebo um crescente interesse na música eletrônica não apenas por parte do público, mas por toda a indústria do entretenimento. O Tomorrowland, mais uma vez, nos insere em uma vitrine de grande importância e traz uma renovação da cena eletrônica para o mundo”, afirma o produtor musical, Alok , que vai ser se apresentar no Tomorrowland Brasil no dia 13 de outubro em Itu (SP).

Assista ao documentário: