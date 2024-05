Foto: Divulgacao Cruzeiro do Neymar abre portas do jogador para a dupla Mateus e Fabrício





Batizado de Ney em alto mar , o cruzeiro do Neymar deu o que falar em dezembro do ano passado, quando reuniu milhares de famosos .

Quem não queria estar cantando no navio, queria participar das festas. E, entre o seleto grupo de artistas, estava uma dupla sertaneja que vem conquistando o coração do público: Mateus e Fabrício .





Além de curtirem o passeio, que levou cerca de uma semana, os músicos também se apresentaram em uma das festas temáticas: a festa do branco. Inclusive, nas redes sociais, circulou um vídeo de Neymar assistindo ao show de perto e cantando embalado pela voz e instrumento de Mateus e Fabrício .

Nos outros dias, a dupla também participou da festa tropical e festa à fantasia, ao lado de figuras da música como Péricles, Belo, Poze do Rodo, MC Guimê, Livinho, Orochi, Guilherme e Benuto, Ryan, Grupo Envolvência e muitos outros artistas.

A embarcação passou por Búzios , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro . O navio utilizado para o evento tinha capacidade para 4 mil hóspedes , e contou com simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo. Além de salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita .

Este foi o primeiro contato de Mateus e Fabrício com Neymar . Mas esperam ter outras oportunidades de se aproximarem do jogo. Até porque a dupla é formada por dois santistas que são praticantes de esportes e apaixonados por futebol.

Participar do Cruzeiro do Neymar também permitiu que eles criassem contato com outros famosos do meio : “Foi tudo incrível, conhecemos pessoas do mundo inteiro, e também fizemos um show exclusivo para os famosos na área vip”, contam os artistas.