Gabi Sampaio reúne multidão em 'Som do Céu' e lança 'Unção pelo Ar'

O movimento Som do Céu da cantora Gabi Sampaio reuniu uma multidão de 1.500 pessoas para uma gravação inspiradora, transformando a atmosfera com uma celebração intensa e emocionante.

As inscrições para o evento se esgotaram em menos 15 minutos , demonstrando a demanda fervorosa e a expectativa da comunidade para este momento de adoração único.





A noite foi marcada por cinco músicas intensas de profunda adoração e devoção. O evento contou com participações especiais de renomados artistas cristãos, incluindo Emi Sousa do Fhop, Gabriel Guedes e Marcelo Markes , acrescentando camadas de significado e inspiração à experiência coletiva.

A direção de vídeo para a nova faixa Unção pelo Ar foi capturada com maestria por Telinho , e a produção de áudio a cargo de Junior Papalia , com a masterização realizada por Luke Pimentel, garantindo que cada nota, cada palavra, ressoasse com clareza e poder. O projeto captura a essência pura da adoração e da comunhão espiritual.

A expectativa é que esta gravação se torne um farol de inspiração e esperança para todos os que a ouvirem, oferecendo um vislumbre do divino e um lembrete do poder transformador da Fé.

Quem é Gabi Sampaio

Gabi Sampaio é uma líder de louvor com uma missão clara: levar a igreja a um relacionamento mais íntimo com Jesus por meio da devoção total. Suas ministrações têm despertado a igreja a uma vida de amor intenso por Jesus, sua palavra e a um despertamento de identidade e propósito do corpo de Cristo.

Com formação em música e teologia pela International House of Prayer University (IHOPU) em Kansas City (EUA), Gabi se tornou uma das maiores referências da adoração no Brasil.

Em 2017, ela estreou na Sony Music com o projeto que incluiu o hit Lindo És . Ao longo de sua carreira, Gabi também emplacou sucessos como Rei do Meu Coração , Na Terra Como No Céu , Bom Perfume entre outros.

Em 2021, Gabi iniciou uma nova fase em sua carreira ao se juntar à Onimusic . Já no seu primeiro lançamento, músicas como Basta uma Palavra e Teu Toque com Nivea Soares envolveram a igreja ao redor do Brasil.

Além de ser ministra de louvor na Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte (MG), Gabi também já participou de projetos ao lado de Diante do Trono, Fernandinho, Luciano Camargo e alguns projetos Internacionais com destaque para o Revere (Integrity Music de Nashville, USA), Worship Together (Capitol Records) e Bethel Music .

