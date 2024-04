Foto: Reprodução / Instagram / @shakira Shakira anuncia nova turnê mundial para 2024





A estrela pop Shakira anunciou durante sua performance surpresa na primeira noite do Coachella Festival , ocorrida na última sexta-feira (12), que realizará uma turnê mundial para a divulgação de seu novo álbum Las Mujeres Ya No Lloran .

No Coachella , ela performou Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 ao lado do DJ Bizarrap .





A hitmaker de Hips Don't Lie aproveitou o ensejo e realizou um anúncio em suas redes sociais: “Estou muito feliz por finalmente anunciar que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR está acontecendo! Mal posso esperar para voltar ao palco festejando e comemorando com meu bando de lobos! Auuuuuuuuuuu!”.

Esta será a primeira turnê mundial de Shakira desde El Dorado em 2018.

Contudo, a cantora ainda não divulgou as datas e os locais, mas os fãs podem se inscrever para receber as últimas informações no site oficial dela.

As músicas de Las Mujeres Ya No Lloran refletem a separação de Shakira do jogador de futebol Gerard Piqué , com quem foi casada por 11 anos .

“Houve tantos pedaços da minha vida que desmoronaram diante dos meus olhos e eu tive que me reconstruir de alguma forma, pegando os ossos do chão e juntando todos eles. E a cola que manteve tudo unido foi a música", explicou Shakira em uma entrevista concedida ao The Sunday Times .