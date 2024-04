Foto: Lívia (@solmostarda) Cantora anunciou a inédita faixa após show com ingressos esgotados em São Paulo





A cantora e compositora Day Limns anuncia com exclusividade para esta coluna , o lançamento de seu mais novo single, intitulado Maré . A canção, apresentada nos últimos shows da cantora, incluindo a apresentação sold out no SESC Belenzinho

no último domingo (14), em São Paulo , faz parte do universo do álbum VÊNUS≠netuno, seu segundo projeto de estúdio, e chega às plataformas nesta segunda-feira (15), às 21h, pela Universal Music .



Mergulhando em uma jornada de emoções intensas, a faixa surge como uma narrativa visceral, onde a cantora compartilha experiências pessoais entrelaçadas com um arranjo musical de trap e R&B .





Com uma letra que oscila entre introspecção e desabafo , a música retrata os altos e baixos de um pós-término, revelando nuances complexas de amor, perda e autodescoberta .

Composta pela artista em parceria com Elana Dara e Carolzinha , Maré oferece uma reflexão profunda sobre as complexidades dos relacionamentos humanos. Com uma produção impecável e uma entrega vocal emocionante, a faixa é marcada por versos impactantes, como "Bitch, olha nos olhos e mente mais" , que ecoam uma mistura de desafio e vulnerabilidade.

Day tece uma história poética sobre desilusão e superação, explorando a dualidade de sentimentos que acompanha o fim de um amor.

Durante sua apresentação como ato de abertura da cantora norte-americana Fletcher, no último mês no Cine Joia em São Paulo , a cantora revelou que a canção é baseada em fatos reais: "Fiz essa música para transformar uma situação chata em algo que me faz sentir bem. Como sempre a música está me salvando! Essa canção é para aquelas que são tiradas de "malucas", mas que geralmente estão certas no final das contas" , revela .

Day Limns frisa que a canção é uma continuidade ao conceito de seu último álbum e traz referências de outras canções como o Vermelho Farol e 7 Vidas : "Nessa canção, eu dou continuidade ao conceito do disco, indo ainda mais atrás e resgatando a ilha do "Vermelho Farol" de "7 vidas". Escolhi esta data para o lançamento de "MARÉ" , pois é o dia em que "Vermelho Farol", trabalho que marca o início da era VÊNUS≠netuno, completa um ano de lançamento".



O pré-save pode ser realizado em https://umusicbrazil.lnk.to/MARE