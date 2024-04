Foto: Reprodução / Instagram / @rollingstones / Kevin Mazur Rolling Stones: documentário mostra primeira apresentação na China





Os Rolling Stones compartilharam o documentário From London to Shanghai , que captura as imagens históricas da primeira apresentação da lendária banda de rock britânica na China em 2006.

The Rolling Stones' Historic Concert to the Other Side of the World mostra a estreia de Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts (1941-2021) na China Continental , trazendo um dos mais renomados shows ao vivo da história do rock.





A produção audiovisual apresenta entrevistas com o produtor Dale "Opie" Skjerseth e o padrinho do rock chinês Cui Juan .

Além disso, os registros apresentam os bastidores do concerto e imagens inéditas do show histórico.

Confira: