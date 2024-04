Foto: Reprodução / Instagram / @metallica Metallica anuncia 'Some Blacker' em vinil duplo colorido





O Metallica , através da Universal Music , via Mercury Records , está anunciando o lançamento de Some Blacker Marbled em vinil duplo colorido que já está em pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 399,90 .

Esta é a primeira vez que a banda liderada por James Hetfield está reeditando a coleção de vinis coloridos que foram comercializados com exclusividade pela rede Walmart em 2021 nos EUA. Agora, a distribuição é internacional.





Na primeira fase, o Metallica lançará seus cinco primeiros álbuns com lançamentos mensais que já acontecem desde novembro de 2023 e que seguiram até março de 2024.

A segunda fase prevê o lançamento de mais seis discos coloridos em vinil ao longo do restante do ano. As datas ainda serão confirmadas.

Foto: Universal Music / Mercury Records Metallica anuncia 'Some Blacker' em vinil duplo colorido





Some Blacker Marbled , reproduz o quinto trabalho de estúdio da banda, intitulado Metallica , lançado originalmente em 1991 pela Vertigo Records , em uma e dição limitada em vinil de 180 gramas e áudio remasterizado de 2021.

O Metallica vendeu mais de 16 milhões de cópias nos EUA em seu ano de lançamento e mais de 40 milhões em todo o mundo .

Confira o conteúdo completo de Some Blacker Marbled do Metallica :

Lado A

Enter Sandman

Sad But True

Holier Than Thou L

Lado B

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Don’t Tread On Me

Lado C

Through The Never

Nothing Else Matters

Of Wolf And Man L

Lado D

The God

That Failed My Friend Of Misery

The Struggle Within