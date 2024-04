Foto: Reprodução / Instagram / @billieeilish Billie Eilish: novo álbum terá cópias em vinil 100% recicladas

Hit Me Hard and Soft, o novo álbum da estrela pop Billie Eilish , contará com uma produção em vinil 100% reciclada .

A cantora chegou a dizer que seus colegas músicos que também lançam seus trabalhos neste formato acabam "disperdiçando' na produção do material desses discos, na maioria colecionáveis para aumentar as vendas.





Eilish diz que seus lançamentos em discos de vinil contam com embalagens recicláveis e que, assim, ajudam a r eduzir as emissões de carbono em 90% .

“A variante preta padrão é feita de vinil preto 100% reciclado. Os restantes sete vinis coloridos serão feitos de ECO-MIX ou BioVinyl. O primeiro é criado com composto 100% reciclado feito de sobras de qualquer cor que não possa ser aproveitada de outra forma", explica Eilish à Billboard .

E continua: “Essas peças são recicladas e reaproveitadas para produção de futuros discos; portanto, cada disco será único e terá uma aparência diferente do anterior. Além disso, Billie está usando composto reciclável para as cores de seu único LP, coletando todos os restos da primeira tiragem para reutilizar em tiragens adicionais posteriormente. O BioVinyl ajuda a reduzir as emissões de carbono em 90 por cento em comparação com o vinil virgem, usando materiais de combustíveis não fósseis, como óleo de cozinha usado ou gases residuais industriais, mantendo a mesma

qualidade de áudio e óptica do vinil convencional.”

Uma nota na embalagem de Hit Me Hard And Soft afirma que "todas as embalagens de vinil são feitas de papel/cartão reciclado certificado pelo FSC, feito 100% de resíduos pós-consumo e fibras pré-consumo recicladas. A tinta utilizada é verniz de dispersão vegetal bruto e de dispersão à base de água. No lugar do plástico retrátil, as mangas são 100% recicladas e reutilizáveis. Para o transporte, todos os produtos acabados são embalados e enviados para depósitos em caixas de transporte até 93% recicladas e 100% recicláveis.”



A artista de 22 anos acredita que tal iniciativa deva ser abraçada pelos seus colegas de profissão: "Vivemos nos dias de hoje em que, por algum motivo, é muito importante para alguns artistas fazer todos os tipos de vinis e embalagens diferentes… o que aumenta as vendas e aumenta os números e lhes dá mais dinheiro e os obtém mais".

E conclui: “Não consigo nem expressar o quanto isso é um desperdício. Está bem na nossa cara e as pessoas estão se safando disso a torto e a direito, e acho isso muito frustrante como alguém que realmente se esforça para ser sustentável

e fazer o melhor que posso e tentar envolver todos na minha equipe em ser sustentável - e então são alguns dos maiores artistas do mundo fazendo... 40 embalagens de vinil diferentes que têm uma coisa diferente e única só para você continuar comprando mais."

Hit Me Hard and Soft chegará ao mercado, sem nenhum lançamento de single, no dia 17 de maio pela Universal Music , via Interscope Records .