Foto: Alasdair McLellan Pet Shop Boys anunciam documentário inédito para a BBC





O lendário duo Pet Shop Boys anunciou nesta terça-feira (9) o lançamento do documentário In Imagine ... Pet Shop Boys: hen and Now for BBC One and iPlayer que revelará algumas de suas primeiras fitas-demo pela primeira vez na TV, incluindo o clássico West End Girls .

O Pet Shop Boys é a dupla de música eletrônica e synthpop de maior sucesso na história da música, com mais de 50 milhões de discos vendidos em todo o mundo com 40 singles que entraram para o TOP 40 do Reino Unido , além de quatro faixas que alcançaram o topo na região britânica.





O documentário vai celebrar os 40 anos de carreira de Neil Tennant e Chris Lowe que até hoje continuam fazendo música.

No final deste mês, o duo britânico lançará um novo álbum que terá a produção de

James Ford , produtor de bandas como Arctic Monkeys e Blur , que chegará no momento em que o lançamento de West End Girls , o single de estreia do Pet Shop Boys, completa quatro décadas.

In Imagine ... Pet Shop Boys: hen and Now for BBC One and iPlayer recebe uma prévia do álbum e conversa com Tennant e Lowe sobre sua criação e sua evolução ao longo dos últimos anos. Juntamente com a entrevista, os músicos compartilham o que o produtor musical Stuart Price chama de 'o Santo Graal da música pop', como fitas demo originais e reveladoras do duo.

Agora, pela primeira vez, os Pet Shop Boys permitiram acesso aos bastidores, como

será conferido no documentário, onde a equipe da produção audiovisual os acompanha em sua turnê Dreamworld , filmando os ensaios nas cidades de Londres e Helsinque .

Os colaboradores da produção incluem os músicos Brandon Flowers, Jake Shears, Olly Alexander, Marc Almond , a jornalista musical Miranda Sawyer e os colaboradores criativos Stuart Price, James Ford, Es Devlin, Javier De Frutos, Tom Scutt e Mark Farrow .

A produção executiva fica a cargo de Tanya Hudson .