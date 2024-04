Foto: Reprodução / Instagram / @ladygaga Rumores apontam que Lady Gaga está noiva





Há rumores de que a estrela pop Lady Gaga esteja noiva do namorado Michael Polansky .

De acordo com informações do site Page Six , a hitmaker de Poker Face foi flagrada usando um enorme diamante no dedo anelar enquanto passeava por West Hollywood , na Califórnia (EUA) no último domingo (7).







Na ocasião, Gaga estava vestida com um longo casaco preto, óculos escuros grandes, salto preto e uma bolsa grande durante seu passeio com o agora suposto noivo.

A cantora começou namorar o empresário em 2019 e eles oficializaram seu relacionamento no Instagram em fevereiro de 2020 . Embora tenham mantido seu relacionamento discreto ao longo dos últimos anos, Polansky tem sido visto ao lado da amada em eventos públicos.

Lady Gaga chegou a mencionar Polansky no dia de seus aniversário de 38 anos , em 28 de março : “Hoje foi tão especial – não me lembro de uma época em que fiquei tão feliz no meu aniversário (sic). Estou apaixonada pelo meu melhor amigo, minha família e amigos são amorosos, gentis e saudáveis”, escreveu a artista em suas redes sociais.