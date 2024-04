Foto: Jacques Dequeker Gio Bianco, sucesso nas FM's, anuncia show de lançamento de álbum no Rio





A cantora Gio Bianco , que tem alcançado o topo das rádios FM com a faixa Hora de Ficar, anuncia o show de lançamento de seu mais recente álbum, intitulado E por Falar em Amor… , que acontecerá no palco do Blue Note Rio no dia 23 de abril.

Os ingressos , que custam entre R$ 60 e R$ 120 , podem ser adquiridos no site do Blue Note Rio .







No repertório, além das faixas autorais como Hora de Ficar , Gio apresentará algumas releituras que figuraram como as mais tocadas nas rádios como Não Precisa Mudar (Gigi/Saulo Fernandes) e Ainda Lembro (Marisa Monte).

Hora de Ficar, lançado no inicio de 2024, se mantém no topo das emissoras segmentadas em MPB desde sua estreia, de acordo com os dados da Crowley, que divulga o ranking das canções mais tocadas nas rádios do Brasil.

Quem é Gio Bianco

Nascida em São Paulo , descendente de imigrantes italianos, Gio começou a cantar com 9 anos de idade , influenciada pela mãe pianista e professora de música. Com o passar dos anos, a paixão por musicais passou a ser revertida por convites para participar de produções teatrais e apresentações com repertório formado por jazz, MPB, pop e R&B .

Por cinco anos consecutivos, a cantora foi jurada do reality musical Canta Comigo , exibido pela Netflix e pela Record TV .

Gio Bianco lança 'E por Falar em Amor… no Blue Note

Data: 23 de abril

Local: Blue Note: AV. Atlântica, 1910 - Copacabana – Rio de Janeiro - RJ

Horário: 20h

Ingressos pelo site https://bluenoterio.com.br/