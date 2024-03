Foto: Mateus Aguiar Teto bate a marca de 200 milhões de plays com 'M4'





O primeiro lançamento do artista pela 30PRAUM também alcançou mais de 210 milhões de views no YouTube.

O jovem baiano Teto alcançou a marca de mais de 200 milhões de streams na música M4 , que conta com a participação do trapper Matuê . Os números são do Spotify .





Já no YouTube , no canal oficial da 30PRAUM , o vídeo da música conta com mais de 210 milhões de visualizações . A canção, lançada oficialmente em 2021, marcou a estreia do trapper na 30PRAUM e a música chegou ao TOP 1 do Youtube e TOP 4 do Spotify nas primeiras 24h , se mantendo por mais de dois meses no TOP 10 dos charts nacionais.



Outra curiosidade é que a prévia de M4 entrou no TOP 30 do Spotify Brasil no início de 2021, feito inédito para um artista. Nenhum outro cantor emplacou uma música no topo da lista da plataforma de streaming antes do lançamento oficial. E a música, antes de ser lançada, também foi publicada em diversos canais do Youtube que não pertencem ao artista, alcançando milhões de visualizações.



Teto , também conhecido como o “rei das prévias”, ganhou popularidade em 2020 antes mesmo de lançar uma música oficialmente. Isso ocorreu porque desde o início de sua carreira, Teto publicava vídeos com trechos de suas composições nas redes sociais, chamadas de prévias.



Seu sucesso se perpetua com zumzumzum , sua atual música de trabalho, que estreou na posição 39 no Spotify Brasil, com mais de 416 mil plays . Em Portugal , a música estreou no 12º lugar no ranking da plataforma.

No YouTube, o videoclipe já conta com mais de 5,2 milhões de visualizações e, em sua estreia, alcançou o 1º lugar nas músicas em alta do YouTube .