Foto: Bruno Trindade Emicida estreia como apresentador de novo podcast da Globoplay





Quem acompanha o Emicida há algum tempo, já ouviu as seguintes afirmações: "o samba é o Brasil que deu certo" e "os discos foram os meus livros de história".

Agora, o cantor, compositor e pensador contemporâneo une estas duas ideias em um novo projeto. Trata-se do podcast Sambas Contados , uma parceria entre a Globo e o hub de entretenimento Laboratório Fantasma que chegou ao Globoplay e às plataformas de áudio nesta segunda-feira (11).





Em cada um dos 10 episódios publicados diariamente ao longo de duas semanas, de segunda a sexta-feira , o artista percorrerá a história do gênero musical, aprofundando a pluralidade de temas relacionados ao samba e seus desdobramentos nem sempre explorados.

Sobre a escolha das temáticas, Emicida explica: "Busquei por personagens dos primórdios, uma espécie de volta no tempo para explicar a raiz do samba. Teremos um registro honesto de perspectivas bastante específicas a respeito dos homenageados. Imagino que as pessoas vão gostar de saber mais sobre a religiosidade de Johnny Alf, a relevância de Dona Ivone na luta manicomial, como Adoniran e Eisner foram próximos em suas histórias ou porque os quintais sempre retornam poderosos na cultura popular brasileira, que é também nosso episódio

dedicado à Tia Ciata e ao Fundo de "Quintal".



Com um formato próximo ao que fez em AmarElo , Emicida busca reverenciar os precursores do samba, a partir de menções e conexões com o gênero: desde o show em que interpretou o repertório de Clementina de Jesus , passando por sua parceria e amizade com Wilson das Neves , até o seu trabalho de estúdio mais recente – AmarElo - no qual usa o termo "neosamba" para definir a proposta

de sua sonoridade.



"Em seus mais de 100 anos de história, o samba foi responsável por trazer o ponto de vista da favela e da contribuição africana para o centro do entretenimento brasileiro. Em 2023, a cultura hip hop completou 50 anos. É como se o rap pegasse o bastão do samba para dar continuidade a esse discurso", afirma Emicida . "Qual é o tamanho do 'obrigado' que devemos ao samba e a todos artistas maravilhosos

desse gênero? É essa pergunta que queremos responder com o podcast", complementa.



Em Sambas Contados , Emicida passa pelo legado de Adoniran Barbosa, Leci Brandão, Dona Ivone Lara , entre outros personagens que fazem do título um rico mosaico da história "do Brasil que deu certo" . "Ouvir um samba é sempre como voltar para casa e encontrar o doce refúgio do quintal", finaliza o cantor.



Ouça: