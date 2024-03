Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Deezer revela as 10 músicas mais ouvidas de Taylor Swift





Após ser lançado nos cinemas no final de 2023, o filme Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) chega exclusivamente ao Disney+ nesta sexta-feira (15). A produção é uma versão exclusiva do filme-concerto que bateu recordes de bilheteria e, agora, inclui quatro canções adicionais do show principal apresentado nas telonas, além de uma seleção acústica após os créditos com quatro atuações

inéditas.

Com isso, a Deezer revelou as 10 músicas mais ouvidas da popstar na plataforma de streaming , no que você pode conferir abaixo.





Outros dados divulgados pela plataforma de experiências musicais apontam que São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília são as cinco cidades que mais ouvem a artista. Além disso, pasmem, foi revelado que 52% dos ouvintes são homens e 48% mulheres, principalmente entre 18 e 25 anos .

Como resultado do sucesso da turnê The Eras Tour, Swift foi a artista mais consumida mundialmente em 2023 , de acordo com os relatórios da IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica), se estabelecendo no topo desta lista pelo segundo ano consecutivo.

Para se ter uma ideia, Taylor Swift quebrou o recorde na Billboard 200 ao se tornar a artista a ficar por mais tempo no top 10 da lista , parada que mostra os álbuns mais vendidos do momento nos Estados Unidos , quebrando um recorde que era dos Beatles , que mantiveram a marca por seis décadas .

Agora, Swift acumula um total de 384 semanas entre os dez álbuns mais ouvidos da parada.

Veja o TOP 10 das canções mais ouvidas de Taylor Swift na Deezer :



1. Anti-Hero





2. Shake It Off

3. Cruel Summer





4. Blank Space





5. Don’t Blame Me





6. Cardigan





7. Style

8. I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)

9. Lover

10. Love Story (Taylor’s Version)