Foto: Brian Ziff The Weeknd singles da série 'The Idol' em vinil compacto





O astro canadense The Weeknd está relançando os sucessos One Of The Girls e Popular juntos em um vinil compacto de 7 polegadas no Brasil através da Universal Music , via Republic Records . O produto já está disponível para pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 169,90 .

One Of The Girls conta com a participação da cantora sul-coreana Jennie e da atriz franco-americana Lily-Rose Depp e foi lançado como single em 8 de dezembro de 2023 como o primeiro da série The Idol , da HBO , presente no episódio 4 . A faixa também foi incluída na compilação The Highlights de The Weeknd em 2021.





O single aborda temas relacionados a controle, fama, desejo e Síndrome de Estocolmo .

Já Popular foi lançada por The Weeknd em parceria com o rapper norte-americano Playboy Carti e da popstar Madonna em 2 de junho de 2023 , outra faixa presente na série The Idol .

Popular conquistou o Disco de Ouro em países como Nova Zelândia, França, Itália e no Reino Unido , sendo considerada pela revista Rolling Stone uma das melhores canções lançadas naquele ano.

Foto: Universal Music / Republic Records The Weeknd singles da série 'The Idol' em vinil compacto





Desenvolvida como uma canção de R&B , Popular faz uma alusão direta ao "fascínio e armadilhas da fama e fortuna" , referindo-se a uma mulher que "fará qualquer coisa para alcançar o status de celebridade".

A Billboard norte-americana observou que Popular é carregada com "instrumentais de sintetizador estrondosos e percussão vibrante".

Confira o conteúdo do LP compacto de The Weeknd :

Duplo Lado A:

1. One Of The Girls

2. Popular