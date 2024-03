Foto: Reprodução / Instagram / @rbd RBD lança edição em vinil branco de 20 anos do seu álbum de estreia





O icônico grupo mexicano Rebelde , também conhecido como RBD , lançou seu álbum de estreia autointitulado Rebelde em 2004. O grupo surgiu como resultado da telenovela mexicana homônima, transmitida pela emissora Televisa .

O disco é uma coleção de músicas pop rock que foram apresentadas na novela. As canções retratam temas adolescentes comuns, como amor, amizade, desafios escolares e conflitos familiares . O estilo musical do álbum é cativante e energético, com letras que ressoam com os jovens da época.





Agora, este trabalho do RBD está disponível em uma versão exclusiva em vinil branco que celebra os seus 20 anos de lançamento no site da Umusic Store pelo valor de R$ 249,90 .

Algumas das faixas mais populares do álbum incluem Rebelde, Sólo Quédate en Silencio, Enséñame, Fuera e Otro Día Que Va . Todas elas se tornaram verdadeiros hinos entre os fãs do RBD e contribuíram para a enorme popularidade do grupo em todo o mundo de língua espanhola.

Foto: Universal Music RBD lança edição de 20 anos do seu álbum de estreia em vinil





Rebelde foi um grande sucesso comercial, alcançando certificações de platina e ouro em vários países da América Latina e Estados Unidos . Ele marcou o início de uma trajetória meteórica para o RBD , que se tornaria um dos grupos musicais mais populares e influentes da década de 2000 , sendo fundamental para solidificar o status do grupo como um fenômeno cultural e musical duradouro.

O RBD é formado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann e Christian Chávez .

Confira o conteúdo completo do álbum Rebelde em vinil branco:

Lado A

Rebelde

Sólo Quédate En Silencio

Otro Día Que Va

Un Poco De Tu Amor

Enséñame

Lado B

Futuro Ex-Novio

Tenerte Y Quererte

Cuando El Amor Se Acaba

Santa No Soy

Fuego

Sálvame