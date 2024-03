Foto: Sony Music / Arista Records / Legacy O adeus de Eric Carmen, hitmaker dos anos 1980





O cantor, compositor e multi-instrumentista norte-americano Eric Carmen , que conquistou o estrelato mundial como lider da banda Raspberries e que em sua bem sucedida carreira solo colecionou sucessos como All By Myself e Hungry Eyes , morreu aos 74 anos. A causa da morte não foi revelada.

“Nosso doce, amoroso e talentoso Eric faleceu durante o sono, no fim de semana. Trouxe-lhe grande alegria saber que, para décadas, sua música tocou tantas pessoas e será seu legado duradouro” , disse Amy Carmen, esposa do cantor em um comunicado oficial nas redes sociais.





“Por favor, respeite a privacidade da família, pois lamentar a nossa enorme perda. ‘O amor é tudo o que importa… Fiel e para sempre'”, completou.

Eric Carmen foi vocalista do grupo de rock The Raspberries nos anos 1970, que alcançou grande sucesso com o clássico Don't Want To Say Goodbye , além dos hits I Wanna Be with You e Go All the Way . Após o fim da banda em 1975, Carmen deu inicio a uma bem sucedida carreira solo, assinando com a gravadora Arista Records do lendário executivo Clive Davis .

O cantor emplacou o sucesso All By Myself naquele ano e, 21 anos depois, a estrela canadense Céline Dion regravou o clássico em dezembro de 1996 .

Em 1987, Eric Carmen emplacou nas rádios de todo o mundo, o hit Hungry Eyes , que foi incluído na trilha sonora oficial do filme Dirty Dancing . A faixa alcançou o 4º lugar na parada Billboard Hot 100 daquele ano.