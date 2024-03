Foto: Divulgacao 'The Mandrake Project': o sucesso global de Bruce Dickinson





The Mandrake Project, o novo álbum solo do lendário Bruce Dickinson , tornou-se um sucesso global com um enorme êxito nas paradas já anunciado em toda a Europa e América Latina . Novas posições significativas nas paradas mundiais também serão divulgadas nesta semana.

Na Alemanha e na Suécia , Bruce conquistou o topo das paradas de álbuns , enquanto no Reino Unido o álbum entrou para as paradas oficiais de álbuns em terceiro lugar logo atrás de Liam Gallagher & John Squire em primeiro lugar, e foi estreitamente superado pelo segundo lugar de Rod Stewart e Jools Holland com uma última ascensão de vendas de última hora no Dia das Mães .





O álbum já é um sucesso no TOP 10 em muitas paradas nacionais de países europeus, incluindo Finlândia, Suíça, Itália, Bélgica, Holanda e França .

Nas paradas do iTunes da América Latina , The Mandrake Project está no TOP 10 tanto no Brasil quanto no México , com muitos outros países seguindo o mesmo caminho nos próximos dias.

Bruce , retratado na foto acima com seu prêmio de número 1 na Alemanha , comenta: "Estou encantado que tantas pessoas estejam amando o álbum. Foi incrível ouvir diretamente tantos fãs nos países que visitei ao longo da última semana, e as posições nas paradas são apenas a cereja no bolo, para ser honesto. Agora posso me concentrar em dar vida ao ‘The Mandrake Project’ e às músicas dos meus álbuns anteriores na turnê no próximo mês. Vejo vocês na estrada!"

Com os singles Afterglow of Ragnarok e Rain On The Graves , a coletânea de 10 faixas vem recebendo grande aclamação da crítica, com resenhas elogiosas em todo o mundo.

Ouça: