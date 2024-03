Foto: Rolf Ambor Álbum ao vivo de Ella Fitzgerald em Montreux é relançado em vinil





O concerto de Ella Fitzgerald na edição de 1969 do Montreux Jazz Festival foi um evento marcante na história do jazz e da música em todos os tempos. Montreux, na Suíça , já era conhecida como uma meca do jazz, e o festival tinha uma reputação internacional como um dos principais atos musicais ao vivo do mundo.

Fitzgerald , eternizada como a Primeira Dama do Jazz , era uma das artistas mais renomadas e respeitadas da época. Sua voz única e habilidade técnica a tornaram uma das mais influentes cantoras de jazz de todos os tempos. O concerto de 1969 em Montreux foi uma oportunidade para ela mostrar seu talento excepcional diante de uma plateia internacional.





Agora, a Universal Music , via Mercury Records , está relançado esta obra prima do gênero em vinil preto , no site da Umusic Store pelo valor de R$ 99,90 .

No concerto de Montreux, Fitzgerald encantou o público com sua interpretação inigualável de clássicos do jazz, incluindo músicas de seu extenso repertório, como Summertime, Mack the Knife, Cheek to Cheek e muitas outras. Sua capacidade de improvisação vocal e precisão técnica, aliadas à sua incrível expressividade, eram características que cativavam a plateia e garantiam que cada performance fosse uma experiência única e emocionante.

Ella estava apoiada pelo Tommy Flanagan Trio apresentando um conjunto que combina faixas contemporâneas, como Sunshine Of Your Love e Hey Jude ao lado de clássicos como I Won't Dance e That Old Black Magic .

Foto: Universal Music / Mercury Records Estação de trem em SP pode receber nome de 'Mamonas Assassinas'





Este concerto também foi significativo porque marcou a primeira vez que Ella Fitzgerald se apresentou em Montreux , estabelecendo assim uma conexão duradoura entre a lendária cantora e o prestigiado festival de jazz. Seu desempenho naquele palco ficou registrado na história como uma das performances mais memoráveis não apenas do festival, mas de toda a carreira da artista.

Em resumo, o show de Ella Fitzgerald no Festival de Jazz de Montreux foi um evento inesquecível que mostrou o talento e a magia dessa grande artista, deixando um legado duradouro na história da música.

Confira o conteúdo completo de Ella Fitzgerald Live At Montreux 1969 em vinil:

Lado A



1. Give Me The Simple Life

2. This Girl's In Love With You

3. I Won't Dance

4. A Place For Lovers

5. That Old Black Magic

6. I Love You Madly

7. Trouble Is A Man

Lado B



1. Sunshine Of You Love

2. Well Alright Okay You Win

3. Hey Jude

4. Scat Medley

5. A House Is Not A Home