Foto: Divulgacao João Gilberto: herdeiros podem receber valor milionário de gravadoras





De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois , os herdeiros do lendário e saudoso João Gilberto (1931-2019 ) , fundador da Bossa Nova , podem receber mais de R$ 175 milhões referentes à restituição de valores sobre as obras do artista.

Esse montante milionário corresponde a um processo aberto por João Gilberto em 1997 contra a gravadora EMI , que hoje pertence a Universal Music Group .





Na última sexta-feira (8), o Tribunal Pleno do Órgão Especial do Rio de Janeiro negou um mandado de segurança pedido pela EMI e Universal Music , que às obrigavam a pagar o valor de R$ 175.784.675,20 aos representantes legais do artista e à P. I. Participações .

Ainda de acordo com Ancelmo Gois, as referidas gravadoras teriam 15 dias para

pagar a condenação sobre a obra do cantor .

E execução só foi suspensa por um embargo , que foi instaurado no processo.